В Индии рухнула пятиэтажка, под завалами - до 70 людей

Обрушение дома в Индии произошло 24 августа / Фото twitter.com/ShrikantMT

В городе Каджалпура в Индии обрушился пятиэтажный жилой дом. Под завалами могут находиться до 70 людей.

Инцидент произошел в понедельник, 24 августа, сообщает The Hindu.

На данный момент известно об одном погибшем и 17 травмированных. По данным властей, в доме проживали около 40 семей. На данный момент спасены 25 человек.

Причина обрушения здания пока не установлена. Но в сезон дождей - с июня по сентябрь - обрушения зданий случаются часто.

Как сообщал Главред, в Одессе 18 мая внезапно обрушилась часть старинного жилого дома по улице Торговой, 22. Это строение было возведено в 1890 году и признано архитектурным наследием.

По словам спасателей, в результате происшествия никто не пострадал. Все жители дома успели самостоятельно покинуть квартиры.