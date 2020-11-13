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В Канаде неизвестные захватили заложников возле офиса разработчика игр

13 ноября 2020, 23:03

Полиция проводит спецоперацию.

Сотрудники компании стоят на крыше здания штаб-квартиры Ubisoft. / Кадр видео: Telegram

В канадском городе Монреаль на бульваре Сен-Лоран неизвестные захватили заложников в здании рядом с офисом разработчика игр Ubisoft.

Как сообщает CBC, полиция проводит спецоперацию рядом со зданием компании Ubisoft, район полностью оцеплен.

Нарративный директор Assassin’s Creed Valhalla Дерби Макдевитт заявил, что из здания Ubisoft выходили люди с поднятыми руками, а само здание в этот момент было окружено вооруженными полицейскими. Макдевитт отметил, что захват заложников произошел в соседнем здании и призвал жителей быть осторожными.

Читайте такжеВо французском Гавре мужчина захватил заложников в отделении банкаМестные жители утверждают, что видели, как сотрудники компании стоят на крыше здания штаб-квартиры игровой студии Ubisoft. Их якобы не могли вывести в целях безопасности.

О требованиях злоумышленников ничего не известно. Полиция не комментировала эту информацию. В районе проводится спецоперация. Силовики оцепили район. Несколько полицейских отрядов уже дежурят возле здания.

/ Фото: Radio-Canada
/ Фото: Radio-Canada

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