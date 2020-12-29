В Конгрессе США преодолели вето Трампа по военному бюджету 2021

Сенат рассмотрит законопроект 29 декабря / Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in the USA

Палата представителей Конгресса США еще раз одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год. Таким образом вето действующего президента Дональда Трампа было преодолено.

Решение было принято 28 декабря. За документ проголосовали 322 конгрессмена, против выступили 87. Об этом говорится в сообщении на сайте Палаты представителей.

Следующий этап - голосование за законопроект о военном бюджете США на 2021 год в Сенате. Если законопроект вновь поддержит Сенат, это станет первым в истории случаем отмены вето, наложенного действующим президентом США.

Сенат рассмотрит законопроект 29 декабря.

Законопроект предусматривает сумму в 740,5 млрд долларов на финансирование деятельности Пентагона и программ в сфере обороны и безопасности по линии министерства энергетики США. Предусмотрены также 250 млн долларов на военную помощь Украине.

Кроме того, законопроект включает положения об ужесточении санкций США против двух российских проектов - Северный поток-2 и Турецкий поток. Санкции предусматриваются за:

содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов;

предоставление страхования и перестрахования;

оказание услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Новые санкции, как часть законопроекта о расходах на оборону, могут вступить в силу к концу года.

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