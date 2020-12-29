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В Конгрессе США преодолели вето Трампа по военному бюджету 2021

29 декабря 2020, 06:08

Законопроект предусматривает санкции против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

Конгресс США
Сенат рассмотрит законопроект 29 декабря / Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in the USA

Палата представителей Конгресса США еще раз одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год. Таким образом вето действующего президента Дональда Трампа было преодолено.

Решение было принято 28 декабря. За документ проголосовали 322 конгрессмена, против выступили 87. Об этом говорится в сообщении на сайте Палаты представителей.

Следующий этап - голосование за законопроект о военном бюджете США на 2021 год в Сенате. Если законопроект вновь поддержит Сенат, это станет первым в истории случаем отмены вето, наложенного действующим президентом США.

Сенат рассмотрит законопроект 29 декабря.

Законопроект предусматривает сумму в 740,5 млрд долларов на финансирование деятельности Пентагона и программ в сфере обороны и безопасности по линии министерства энергетики США. Предусмотрены также 250 млн долларов на военную помощь Украине.

Кроме того, законопроект включает положения об ужесточении санкций США против двух российских проектов - Северный поток-2 и Турецкий поток. Санкции предусматриваются за:

  • содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов;
  • предоставление страхования и перестрахования;
  • оказание услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Новые санкции, как часть законопроекта о расходах на оборону, могут вступить в силу к концу года.

Оборонный бюджет США - о чем ранее писал Главред:

  • 11 декабря Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 финансовый год.
  • 23 декабря президент США Дональд Трамп наложил вето на проект военного бюджета на 2021 год.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что наложение Трампом вето на оборонный бюджет США, в котором предусмотрена военная поддержка Украине, не отразится на помощи Киеву со стороны Вашингтона.

новости США Турецкий поток Дональд Трамп военная помощь Северный поток-2 оборонный бюджет
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