В Конгрессе США призвали признать независимость Нагорного Карабаха

В Нагорном Карабахе продолжается военный конфликт Армении и Азербайджана/ Reuters

Член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Грейс Наполитано призвала американские власти признать независимость непризнанной самопровозглашенной республики Нагорный Карабах. Такой вариант развития событий поможет остановить боевые действия в зоне армяно-азербайджанского конфликта.

Об этом конгрессмен написала в своем аккаунте в микроблоге Twitter, приложив копию соответствующего письма на имя спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

В документе речь идет о том, что признание независимости Нагорного Карабаха соответствует принципам американской демократии и свободы.

"Путь вперед – это путь к свободе, поэтому сегодня я призываю к официальному признанию независимости Республики Арцах США", - отметила Наполитано.

Кроме того, в письме указано, что такое решение должно быть принято из-за военных действий в Нагорном Карабахе, которые ведут "Азербайджан, Турция, ИГИЛ и их союзники".

По словам Наполитано, несмотря на историческую принадлежность Нагорного Карабаха Армении, республика твердо стоит на пути собственной независимость.Читайте такжеНезависимость Нагорного Карабаха и миротворцы: Алиев объяснил позицию Баку

"Нет пути назад. Возвращение Арцаха в Нагорный Карабах неприемлемо", - подчеркнула конгрессмен.

Независимость Нагорного Карабаха