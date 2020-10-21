В Конгрессе США призвали признать независимость Нагорного Карабаха

Возвращение Нагорного Карабаха республике Азербайджан неприемлемо, утверждает Грейс Наполитано.
Член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Грейс Наполитано призвала американские власти признать независимость непризнанной самопровозглашенной республики Нагорный Карабах. Такой вариант развития событий поможет остановить боевые действия в зоне армяно-азербайджанского конфликта.
Об этом конгрессмен написала в своем аккаунте в микроблоге Twitter, приложив копию соответствующего письма на имя спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.
В документе речь идет о том, что признание независимости Нагорного Карабаха соответствует принципам американской демократии и свободы.
"Путь вперед – это путь к свободе, поэтому сегодня я призываю к официальному признанию независимости Республики Арцах США", - отметила Наполитано.
Кроме того, в письме указано, что такое решение должно быть принято из-за военных действий в Нагорном Карабахе, которые ведут "Азербайджан, Турция, ИГИЛ и их союзники".
По словам Наполитано, несмотря на историческую принадлежность Нагорного Карабаха Армении, республика твердо стоит на пути собственной независимость.Читайте такжеНезависимость Нагорного Карабаха и миротворцы: Алиев объяснил позицию Баку
"Нет пути назад. Возвращение Арцаха в Нагорный Карабах неприемлемо", - подчеркнула конгрессмен.
Независимость Нагорного Карабаха
- После новой вспышки вооруженного конфликта Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе, в Ереване заявили о готовности рассмотреть возможность признания анклава НКР независимым государством.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал армянскую диаспору по всему миру просить международное сообщество признать суверенитет самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики.
- Армянский президент Армен Саркисян рассказал, что Ереван пойдет на признание независимости Нагорного Карабаха в том случае, если армянской стороне не удастся договориться об урегулировании вооруженного конфликта с Азербайджаном.
- При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что Баку ни при каких обстоятельствах не пойдет на признание суверенного статуса Нагорного Карабаха. Государство расторгнет дипломатические отношения с любой страной, которая решится на такой шаг.