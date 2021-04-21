В Кремле ответили на инициативу Кравчука поговорить с Путиным

Песков ответил на инициативу Кравчука поговорить с Путиным / Reuters

Президент России Владимир Путин пока не в курсе предложения первого президента Украины, главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука встретиться с ним для обсуждения урегулирования в регионе, это новая инициатива, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это новая идея. Пока (Путин - ред.) не знает", - сказал спикер Кремля, его цитирует РИА Новости.

Отметим, первый президент Украины и председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что не прочь встретиться с президентом России Владимиром Путиным и рассказал, как бы прошел его разговор.

"Сам бы я поехал, мне есть что сказать Путину, с чем обратиться к кремлевским политикам, которые раздувают ненависть к Украине. Как писал Солженицын: у России нет друзей, есть либо враги, либо холуи. Украина – враг, а Лукашенко и Беларусь – холуи. Вот вам две позиции российского руководства", - сказал он.

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