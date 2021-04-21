Кравчук захотел встретиться с Путиным и назвал важную причину

Кравчук заявил о готовности встретиться с Путиным / УНИАН

Первый президент Украины и председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что не прочь встретиться в президентом России Владимиром Путины и рассказал, как бы прошел его разговор.

"Сам бы я поехал, мне есть что сказать Путину, с чем обратиться к кремлевским политикам, которые раздувают ненависть к Украине. Как писал Солженицын: у России нет друзей, есть либо враги, либо холуи. Украина – враг, а Лукашенко и Беларусь – холуи. Вот вам две позиции российского руководства", - отметил Кравчук, передает Украина 24.

По словам Кравчука, он бы нашел что сказать президенту РФ.

"Я бы нашел что сказать, ссылаясь на их поэтов, гигантов духа, сказать конкретно Путину, что я думаю о политической элите России, какие цели она ставит, какую миссию выполняет. Как в той песне российской: "И много я стран перевидел, шагая с винтовкой в руках". Люди ездят с туристическими намерениями, посещают музеи, Лувр, а российский солдат с винтовкой ходит по другим странам, убивает, разрушает, и это считается цивилизационным процессом", - добавил первый президент.

Также Кравчук рассказал, что российская сторона сама предлагала представителям Украины встречу на Донбассе, поэтому после предложения украинского президента Владимира Зеленского российский лидер Владимир Путин находится в тяжелой ситуации.

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"На прошлой встрече политических советников нормандского формата Россия выдвинула одно предложение - встретиться на линии разграничения на Донбассе и увидеть ситуацию непосредственно там. И тут Владимир Зеленский использовал именно этот факт и предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса… Таким образом, Путин поставлен в очень тяжелую ситуацию. Если отказаться, это означает, что он не поддерживает свое же российское предложение", - отметил Кравчук.

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