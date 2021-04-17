Кравчук сделал резкий выпад в адрес России из-за Донбасса

Украина призывает Россию к прекращению огня на Донбассе, в том числе и в рамках ТКГ, но она не реагирует на эти призывы.
Россия категорически не хочет мира на Донбассе, а наоборот делает все для того, чтобы заблокировать хоть какие-то шаги для прекращения конфликта в зоне ООС, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире канала ДОМ.
Он отметил, что Украина призывает Россию к прекращению огня на Донбассе, в том числе и в рамках ТКГ, но она не реагирует на эти призывы.
"Россия не хочет мира. Россия делает все, чтобы заблокировать любые шаги", - заявил Кравчук.
Также он добавил, что Кремль отказывает обсуждать мирный план по Донбассу, который был разработан совместно с Францией и Германией.
Читайте такжеСколько будет стоить Украине восстановление Донбасса: названы огромные суммы
"Вот на 19 апреля запланирована встреча политических советников лидеров стран нормандского формата. Ну, посмотрим. Может, они договорятся о чем-то, о дальнейших шагах. Потому что ситуация крайне тяжелая, напряжение высокое. Но мы же не можем закрывать глаза на те последствия, к которым приводит такая ситуация", - констатировал Кравчук.
Война на Донбассе - о чем ранее писал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, хочет ли Путин закончить войну.
- Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж заявил, что в случае масштабного противостояния между Россией и Украиной последствия будут трагическими для обеих стран.
- Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что компромисс по Донбассу возможен, если Кремль выведет свои войска и перестанет убивать украинцев.
- Политический эксперт Тарас Загородний считает, что западные страны станут помогать Украине не на словах, а делами в том случае, если Россия начнет масштабную военную операцию.