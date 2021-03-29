В Кремле раскрыли планы Путина по переговорам с Байденом

Путин рассмотрит возможность участия в онлайн саммите по климату - Песков / Reuters

Москва намерена рассмотреть приглашение президента США Джо Байдена российскому главе государства Владимиру Путину принять участие в онлайн-саммите по климату, который планирует провести Вашингтон 22-23 апреля. Однако на данный момент в Кремле не готовы сказать, примет ли Путин участие в мероприятии, сказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Оно будет рассмотрено в соответствующем порядке. Тема эта очень важная, конечно, и если оно уже поступило по официальным каналам, то оно будет рассмотрено в соответствующем порядке", - сказал Песков.

Также он добавил, что Россия заинтересована в разрешении вопросов по урегулированию ситуации с климатом и состоит в Парижской конвенции. Однако в Москве на данный момент точно не знают, будет ли глава РФ участвовать в саммите.

"Вы знаете, что Россия является участником Парижской конвенции, что занимает очень ответственную позицию наша страна, последовательную. Но что касается непосредственно вот этого саммита, наверное, потребуется какое-то время перед тем, как будет ясность по участию", - подчеркнул Дмитрий Песков.Читайте такжеВ Кремле раскрыли планы Путина по США после заявления Байдена

Напомним, Белый дом 26 марта официально подтвердил информацию, согласно которой Байден пригласил 40 мировых лидеров на онлайн-саммит по вопросам климата. Также принять участие в мероприятии пригласили и главу КНР Си Цзиньпина. Байден подтвердил приглашение Путина и Цзиньпина, однако подчеркнул, что пока не говорил с ними по этому вопросу.

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