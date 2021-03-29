В Кремле раскрыли планы Путина по переговорам с Байденом

На саммит по вопросам климата США пригласили и лидера КНР Си Цзиньпина.
Москва намерена рассмотреть приглашение президента США Джо Байдена российскому главе государства Владимиру Путину принять участие в онлайн-саммите по климату, который планирует провести Вашингтон 22-23 апреля. Однако на данный момент в Кремле не готовы сказать, примет ли Путин участие в мероприятии, сказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
"Оно будет рассмотрено в соответствующем порядке. Тема эта очень важная, конечно, и если оно уже поступило по официальным каналам, то оно будет рассмотрено в соответствующем порядке", - сказал Песков.
Также он добавил, что Россия заинтересована в разрешении вопросов по урегулированию ситуации с климатом и состоит в Парижской конвенции. Однако в Москве на данный момент точно не знают, будет ли глава РФ участвовать в саммите.
"Вы знаете, что Россия является участником Парижской конвенции, что занимает очень ответственную позицию наша страна, последовательную. Но что касается непосредственно вот этого саммита, наверное, потребуется какое-то время перед тем, как будет ясность по участию", - подчеркнул Дмитрий Песков.Читайте такжеВ Кремле раскрыли планы Путина по США после заявления Байдена
Напомним, Белый дом 26 марта официально подтвердил информацию, согласно которой Байден пригласил 40 мировых лидеров на онлайн-саммит по вопросам климата. Также принять участие в мероприятии пригласили и главу КНР Си Цзиньпина. Байден подтвердил приглашение Путина и Цзиньпина, однако подчеркнул, что пока не говорил с ними по этому вопросу.
Отношения России и США
- Президент США Джо Байден 17 марта в интервью АВС согласился с мнением журналиста о том, что российский глава государства Владимир Путин является "убийцей". Также он сказал, что Путин будет привлечен к ответственности за вмешательство России в американские выборы.
- На следующий день, 18 марта, Россия отозвала посла Анатолия Антонова из США. Дипломат прибыл в Москву для участия в консультациях из-за случившейся ситуации.
- Владимир Путин в ответ пожелал Байдену здоровья и заявил, что "кто так обзывается, тот сам так называется".
- Также Путин вызвал Байдена на дебаты, которые предложил провести в прямом эфире.
- У Байдена в ответ сказали, что президент США не будет участвовать в дискуссиях, так как уже провел с Путиным телефонные переговоры.