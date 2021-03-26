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Байден раскрыл планы по новым переговорам с Путиным

26 марта 2021, 21:48
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Байден заявил о намерении пригласить Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату.

Джо Байден
Байден раскрыл план по новым переговорам с Путиным / Reuters

Президент США Джо Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по вопросам климата.

Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на неназванных представителей американских властей, речь идет о первых крупномасштабных переговорах.

"Президент Джо Байден включил своих соперников президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в число лиц, приглашенных на первые крупные климатические переговоры при его администрации. Это мероприятие, как надеются США, определит формы, ускорит и углубит глобальные усилия по сокращению наносящих ущерб климату загрязнений ископаемым топливом", - заявили Associated Press представители администрации.

По информации AP, всего власти США направили примерно 40 приглашений.

Агентство также напоминает, что Байден пытается оживить работу форума по вопросам климата при участии наиболее экономически развитых стран.

При этом сам президент США Джо Байден заявил журналистам в пятницу, что еще не говорил с Путиным и Си Цзиньпином об их возможном участии в саммите по климату в апреле.

"Пока нет, но они знают, что приглашены", - сказал глава вашингтонской администрации, отвечая на вопрос о том, пригласил ли он лидеров РФ и КНР на встречу.

"Но я пока не говорил об этом ни с одним из них", - добавил Байден, передает пресс-пул Белого дома.

США намерены 22-23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Американские власти заявляли, что мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.

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новости США климат Владимир Путин Джо Байден
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