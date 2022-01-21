В Кремле "разыгрался аппетит": требуют вывести силы НАТО из Болгарии и Румынии

В МИД РФ выдвинули новый ультиматум / Reuters

В России выдвинули новые ультимативные требования Западу, которые Москва называет "гарантиями безопасности".

В МИД РФ заявили, что российские предложения подразумевают также вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, сообщает РИА Новости.

В министерстве ответили на вопрос, что означает для Болгарии и Румынии требование России, что НАТО должно вернуться к конфигурации 1997 года.

"Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 года на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния", - говорится в письменных ответах министерства иностранных дел на вопросы, поступившие к ежегодной пресс-конференции Сергея Лаврова.

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Ультиматум России

Россия в середине декабря передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне потребовали отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины.

В РФ также ждали срочного ответа от США насчет этого вопроса и предположили, что Штаты будут затягивать процесс.

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