УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Кремле "разыгрался аппетит": требуют вывести силы НАТО из Болгарии и Румынии

21 января 2022, 11:45
Прослушать новость
Остановить

НАТО должно вернуться к конфигурации 1997 года, потребовали в МИД РФ.

МИД Рф
В МИД РФ выдвинули новый ультиматум / Reuters

В России выдвинули новые ультимативные требования Западу, которые Москва называет "гарантиями безопасности".

В МИД РФ заявили, что российские предложения подразумевают также вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, сообщает РИА Новости.

В министерстве ответили на вопрос, что означает для Болгарии и Румынии требование России, что НАТО должно вернуться к конфигурации 1997 года.

"Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 года на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния", - говорится в письменных ответах министерства иностранных дел на вопросы, поступившие к ежегодной пресс-конференции Сергея Лаврова.

Читайте также"Любое нарушение границы Украины посчитаем вторжением": Байден жестко предупредил Путина

Реклама

Ультиматум России

Россия в середине декабря передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне потребовали отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины.

В РФ также ждали срочного ответа от США насчет этого вопроса и предположили, что Штаты будут затягивать процесс.

Читайте еще:

viber
новости России НАТО новости Румынии новости Болгарии
Сейчас вы просматриваете новость «В Кремле "разыгрался аппетит": требуют вывести силы НАТО из Болгарии и Румынии». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 22 января: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в бедуПриметы на 22 января: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в беду Растения станут сильными и цветущими: как использовать картофельный отвар для рассады и любых цветовРастения станут сильными и цветущими: как использовать картофельный отвар для рассады и любых цветов Деньги на ветер: названы самые большие транжиры гороскопаДеньги на ветер: названы самые большие транжиры гороскопа Свадьба в год Тигра 2022: благоприятные дни для торжества и когда категорически нельзя женитьсяСвадьба в год Тигра 2022: благоприятные дни для торжества и когда категорически нельзя жениться Прогноз магнитных бурь на февраль 2022: когда нужно позаботиться о давленииПрогноз магнитных бурь на февраль 2022: когда нужно позаботиться о давлении
12:08

Турция собралась посадить за стол переговоров Зеленского, Путина и ЛДНР – Песков

11:59

Умер Дубишин – волонтер, которого называли "украинским Ником Вуйчичем"

11:54

Эскалация на Донбассе, "убийство" Поклонской, "слив" Аксенова: Жданов назвал поводы для нападения РФ

11:45

В Кремле "разыгрался аппетит": требуют вывести силы НАТО из Болгарии и РумынииВидео

11:30

Светлана Лобода впервые показала лицо младшей дочери от загадочного мужчины

Реклама
11:30

"Пик волны COVID-19 продлится несколько недель": медик дала пессимистический прогноз

11:26

Першение в горле: что вызывает и как избавиться - народные средства

11:25

Китайский Новый год: Влад Росс рассказал, как и когда встречать

11:10

Масштабная война и оккупация Харькова: Зеленский раскрыл вероятный сценарий агрессии РФВидео

11:02

"США решили додавить Путина": эксперт объяснил, будет ли вторжение России и назвал срокиВидео

11:00

Любовный гороскоп на неделю 24-30 января: Овнам – роковая любовь, Львам – отмена свадьбыВидео

10:47

Слетела с катушек: Мадонна показывала промежность и валялась по полу студии звукозаписи

10:45

Приметы на 22 января: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в бедуВидео

10:35

Горка бесхозная, денег не дадут: в Харькове женщина разбилась, катаясь в лыжном комплексеВидео

10:23

Грозят ли Украине ракетные удары РФ - ответ военного эксперта

10:21

Тарифы на комуналку взлетят: в Нацбанке назвали причину и срокиВидео

10:04

Испания отправила армаду военных кораблей в Черное море из-за российской угрозы

09:58

Кривой Рог встряхнуло землетрясение: где ощущалось сильнее всегоВидео

09:35

Выводит из строя танк одним выстрелом: Британия отправила Украине 2000 единиц вооружения - Sky News

09:26

Чем будут лечить коронавирус: в Минздраве рассказали, какие препараты закуплены

Реклама
09:26

Лунный календарь на февраль 2022: самые лучшие и опасные дни месяцаВидео

09:20

В США предложили вооружить Украину: оружие пойдет по ленд-лизуВидео

09:00

Стоит ли ждать вторжения России в Украину – интервью с Олегом Ждановым

08:58

Финансовый гороскоп на неделю 24-30 января: Львам – везение, Весам – долги, Водолеям – подаркиВидео

08:41

В Украине за сутки более 20 тысяч новых COVID-случаев: какие регионы накрыла вспышка коронавируса

08:39

На Харьковщине мальчик-сирота с соседом спасли бабушку и племянников из пылающего домаВидео

08:21

Как можно использовать микроволновку: 7 быстрых лайфхаков хозяйкам на заметку

08:17

Не олигархи: Каспаров рассказал, кто влияет на Путина в вопросах войны

07:56

Гороскоп на сегодня, 21 января 2022: Девам – риск, Козерогам – перемены, Львам – поддержка высших силВидео

07:48

Британия может отправить военных в соседние с Украиной страны НАТО - Times

07:28

Артур Логай рассказал, как во время съемок сериала Дом Бобринских преодолевал внутренние страхиВидео

07:18

"Вашей безопасности угрожает лишь бессмысленная война с Украиной": Блинкен обратился к россиянам

06:37

Вторжением в Украину будет считаться, даже если один военный РФ пересечет границу - БлинкенВидео

06:20

Путин сломает себе шею в Украине, если полезет с широкомасштабной войноймнение

06:00

Обвинения по Донбассу и "накачка оружием": в Кремле объяснили ситуацию с встречей Путина с Зеленским

05:58

Как пин-ап картинка: 46-летняя Могилевская показала пышную фигуру в купальнике

05:44

Украину атакует арктический холод: украинцам дали ледяной прогноз и назвали датыВидео

05:41

Красивая, как мама, высокая, как папа: Катя Осадчая показала редкое фото своих родителей

05:40

Самые вкусные сырные лепешки на скорую руку: готовить всего 10 минутВидео

05:21

Новый разговор Байдена и Путина: в Белом доме сделали заявление о ситуации с диалогом в ЖеневеВидео

Реклама
04:35

6 кухонных лайфхаков, которые сделают жизнь любой хозяйки проще

04:33

Еврейская Пасха или Песах 2022: дата, история и традиции

03:58

По-прежнему дикая, но уже не ангел: грудь Наталии Орейро так и норовила выскользнуть из мини-платья

03:58

Кому нельзя есть пельмени - комментарий диетолога

03:48

Доллар по 30: появился пугающий прогноз рекордного обрушения гривныВидео

02:23

Вернет к жизни, избавит растения от болезней: как приготовить эффективное удобрение из луковой шелухи

02:11

Диетолог объяснила, чем опасно закусывать алкоголь

02:10

"Принцесса Диана" показала татуировку на бритом лобке: звезда сериала Корона засветила интимное фото

01:29

Безлактозное молоко: Комаровский рассказал, есть ли польза и кому нужно его питьВидео

01:07

В Украине вводят "налог на огород": кому и когда придется раскошелитьсяВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять