В люди почти не выходит: с кем больше всего времени проводит Путин

Журналисты узнали, кто именно больше всего времени проводит рядом с российским диктатором.

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Журналисты узнали, с кем больше всего времени проводит Путин/ коллаж: Главред, фото: скрин

Информация о том, что российский диктатор Владимир Путин больной или уже даже умер, звучала в информационном пространстве не раз, порождая еще больше слухов и догадок на эту тему. Поведение 71-летнего Путина и его внешний вид во время "выхода в люди" часто подкрепляли догадки о том, что он может быть серьезно больным.

Российчское издание "Проект" провело собственное исследование имеющихся в открытом доступе материалов относительно деятельности главы Кремля за последний год и пришло к выводу, что Путин почти не выходит в люди, а когда даже появляется на публике, то максимально отгораживается от людей.

Журналисты проанализировали все события с участием главы Кремля за последний год и пришли к выводу, что Путин провел на людях всего 147 дней (то есть менее 5 месяцев из 12).

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Остальное время российский диктатор не покидал пределов своих резиденций. При этом в такие периоды времени к нему никого не приглашали, кроме приближенных чиновников и лояльных политиков.

В то же время журналисты заметили, что диктатор чередует периоды, в которые он очень публично активен, с периодами, когда он на длительное время совсем исчезает из публичного пространства. Например, 28 и 29 сентября этого года российский диктатор был очень активным: 28 сентября он провел сразу четыре важных публичных мероприятия, и продолжал оставаться на публике 29-го. Но шесть дней до 28-го числа его никто не видел, так же он исчез на четыре дня после 29-го сентября.

Также в медиа обратили внимание на то, что Путин часто странно себя ведет. Так, во время многих встреч он старается держать дистанцию от собеседников, а во время других мероприятий буквально идет в народ.

"Это дистанцирование иногда принимает впечатляющие формы. Мы обнаружили, что на многих форумах перед президентом, который находится на сцене, буквально ставят забор, который отделяет главу государства от зала. А на улице собеседники Путина вынуждены стоят на расстоянии более 10 метров от него − по специально нарисованной красной черточке", − говорится в материале издания.

Журналисты таким образом пришли к выводу, что больше всего времени с Путиным проводят его охранники, врачи и носители "ядерного чемоданчика".

Также журналисты отметили, что Путин "очень устал от своего народа".

"Если коротко − это не труп из холодильника (как утверждал политолог Валерий Соловей, который 26 октября в своем Telegram-канале сообщил якобы о смерти Путина на Валдае − ред.), но он очень устал от собственного народа", – отметили в издании.

Ранее журналист и публицист Виталий Портников описал опасную тенденцию, которая наблюдается в РФ. Он отметил, что режим Путина укрепляется. Война сейчас не ослабляет, а наоборот цементирует Кремль. Поэтому в ближайшей перспективе нет объективных оснований для краха путинского режима и распада России. Зато есть серьезные причины считать, что РФ не оставит Украину в покое, к тому же стоит беспокоиться о своей безопасности также и другим странам постсоветского пространства.

Напомним, ранее экс-глава Луганской ВГА Георгий Тука объяснил, почему россияне верят Путину. По его словам, российский диктатор Владимир Путин лишь усилил ту идеологию, которая уже господствовала в российском обществе. Та политика, которую он распространял, возникла не на пустом месте.

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