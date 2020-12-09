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В Москве исключили встречу Зеленского, Путина, Меркель и Макрона в ближайшее время

9 декабря 2020, 12:16

Источник в Кремле рассказал, что нового нормандского саммита ждать не следует.

Путин Макрон Меркель Зеленский
Путин, Макрон, Меркель и Зеленский в ближайшее время не встретятся / Reuters

В ближайшее время нормандского саммита с участием лидеров Украины, Германии, России и Франции не будет. В Москве считают, что до сих пор принципиально не выполнено ни одно решение предыдущего саммита, поэтому пока не видят смысла в проведении новой встречи.

Такую информацию обнародовало издание Коммерсант со ссылкой на источник, близкий к переговорщику, замглавы Администрации президента РФ Дмитрию Козаку. В издании подчеркнули, что Козак часто контактирует по вопросам мирного урегулирования на Донбассе с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, а также с политическими советниками лидеров Германии и Франции.

"Интенсивные контакты на всех площадках. Нет ничего такого, чем можно гордиться, но работа идет", - отметил источник.

Он также подчеркнул, что нового саммита ждать не следует.

"Никакого саммита в ближайшее время. Не комильфо собирать первых лиц, не выполнив принципиально ни одного решения предыдущего саммита. Нечего собираться повторно с той же повесткой, с невыполнением того, под чем подписались", - добавил источник.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что ситуация с выполнением парижских договоренностей по Донбассу тяжелая, что не дает странам "Нормандского формата" двигаться вперед.

"Есть, безусловно, понимание глав государств, что надо двигаться вперед. Главы государств отдают себе отчет, что является причиной для такого простоя. Причиной является, как мы все знаем, невыполнение Парижских договоренностей", - сказал Песков о перспективах новой встречи лидеров "четверки", его цитирует Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Он отметил, что "встреча ради встречи не нужна никому".

Нормандские переговоры – о чем сообщалось ранее:

  • 3 декабря первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, что встреча в нормандском формате для урегулирования ситуации на Донбассе может состояться до конца года.
  • 20 ноября глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что следующая встреча лидеров нормандской четверки - Украины, России, Германии и Франции - зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей встречи в Париже.

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