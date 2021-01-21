В Москве задерживают сторонников Навального

В России задерживают сторонников Навального

Сегодня вечером в Москве арестовали пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш, а причины ее задержания не уточняются, пишет Дождь.

Сегодня вечером домой к Ярмыш пришли несколько правоохранителей. Они пытались вручить ей предостережение из-за акции, которая назначена на 23 января. Пресс-секретарь Навального отказалась открывать дверь до приезда адвоката.

Отмечается, что на Ярмыш планируют составить протоколы о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП) из-за того, что она не открывала дверь, а также о нарушении правил проведения публичных мероприятий (ст. 20.2 КоАП).

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Кроме того, на Ленинградском вокзале Москвы задержали сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова.

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