В Москве задерживают сторонников Навального

На Киру Ярмыш планируют составить протоколы о неповиновении полиции.
Сегодня вечером в Москве арестовали пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш, а причины ее задержания не уточняются, пишет Дождь.
Сегодня вечером домой к Ярмыш пришли несколько правоохранителей. Они пытались вручить ей предостережение из-за акции, которая назначена на 23 января. Пресс-секретарь Навального отказалась открывать дверь до приезда адвоката.
Отмечается, что на Ярмыш планируют составить протоколы о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП) из-за того, что она не открывала дверь, а также о нарушении правил проведения публичных мероприятий (ст. 20.2 КоАП).
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Кроме того, на Ленинградском вокзале Москвы задержали сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова.
Алексей Навальный новости
- Российский оппозиционер Алексей Навальный был задержан 17 января по прилету в Москву в аэропорту Шереметьево во время прохождения пограничного контроля.
- Навального задержали из-за того, что Федеральная служба наказания объявила его в розыск 29 декабря, обвинив политика в уклонении от прохождения мероприятий, которые связаны с его условной судимостью по делу компании Ив Роше.
- Химкинский суд 18 января постановил арестовать Алексея Навального на 30 суток.
- 19 января на YouTube-канале Навального вышел фильм о "дворце Путина", в котором говорится о дорогом особняке, якобы принадлежащем президенту РФ. В Кремле утверждают, что обнародованная информация является ложной.