В МВФ рассказали, как и почему решили наказать власти Беларуси / Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) в категорической форме отказался от экстренного финансирования Беларуси в размере 940 млн долларов США (деньги предназначались для борьбы с пандемией китайского коронавируса в этой стране).

Об этом сообщается на официальном сайте организации со ссылкой на заявление пресс-секретаря МВФ Джерри Райса.

По его словам, руководство Фонда не смогло согласовать с властями Белоруссии условия предоставления экстренного финансирования.

"В марте Беларусь обратилась к МВФ с просьбой обсудить возможную экстренную помощь, но соглашение не было достигнуто, мы не нашли способа преодолеть значительные разногласия", — заявил.

Райс отметил ‒ главным требованием со стороны МВФ к властям Беларуси было предоставление гарантий прозрачности использования финансовых средств.

"В отношении Белоруссии мы не требовали карантина, изоляции, но мы ожидали гарантий принятия мер по сдерживанию пандемии в соответствии с рекомендациями ВОЗ, что является нашей стандартной рабочей процедурой во всех странах", — добавил он.

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Напомним, ранее Главред сообщал, что представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель по итогам видеконференции с участием министров иностранных дел стран-членов ЕС заявил ‒ Евросоюз не признал результаты выборов президента Беларуси и анонсировал введение санкций.