В Нагорном Карабахе опровергли ранение Араика Арутюняна

В районе Нагорного Карабаха идут бои между Азербайджаном и Арменией.
Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян не был ранен в ходе вооруженного противостояния Азербайджана и Армении.
Об этом заявил пресс-секретарь лидера НКР Ваграм Погосян, сообщает РИА Новости.
"Пресс-секретарь президента непризнанной НКР опроверг РИА Новости заявления о его ранении", - заявляют в информагентстве.
Представитель министерства обороны Армении Шушан Степанян также опровергла сведения о ранении Арутюняна.
"Он только что был в прямом эфире", - заявила она РБК.
Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в ходе военного противостояния между Ереваном и Баку в районе Нагорного Карабаха тяжелое ранение якобы получил Араик Арутюнян – лидер непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
"Я хочу отсюда обратиться к Араику Арутюняну: "Ты спрятался в бункере, азербайджанская армия нашла тебя и там"", - сказал Гаджиев.Читайте такжеАлиев рассказал, сколько сел в Нагорном Карабахе уже контролирует Баку
Война в Нагорном Карабахе
- Обострение вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабахе произошло 27 сентября. Ереван обвинил азербайджанскую сторону в ракетных ударах по гражданским объектам в непризнанной НКР. В Баку заявили о провокации Армении и объявили контрнаступательную операцию.
- 4 октября вооруженные силы анклава Нагорный Карабах заявили об уничтожении азербайджанского военного аэродрома в городе Гянджа. В Азербайджане подтвердили удар, однако уточнили, что действие было совершено армией Армении, а не НКР.
- Лидер непризнанной НКР Араик Арутюнян заявил об обстрелах Степанакарта азербайджанской армией из систем Полонез и Смерч.
- Журналисты сообщили об ударе Азербайджана по объектам критической артиллерии в Нагорном Карабахе. Речь идет о электроподстанции в Степанакарте и Карабах-телекоме.