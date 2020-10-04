В Нагорном Карабахе опровергли ранение Араика Арутюняна

Лидер непризнанной НКР Араик Арутюнян не был ранен - пресс-секретарь / facebook.com/ArayikHarutyunian

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян не был ранен в ходе вооруженного противостояния Азербайджана и Армении.

Об этом заявил пресс-секретарь лидера НКР Ваграм Погосян, сообщает РИА Новости.

"Пресс-секретарь президента непризнанной НКР опроверг РИА Новости заявления о его ранении", - заявляют в информагентстве.

Представитель министерства обороны Армении Шушан Степанян также опровергла сведения о ранении Арутюняна.

"Он только что был в прямом эфире", - заявила она РБК.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в ходе военного противостояния между Ереваном и Баку в районе Нагорного Карабаха тяжелое ранение якобы получил Араик Арутюнян – лидер непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

"Я хочу отсюда обратиться к Араику Арутюняну: "Ты спрятался в бункере, азербайджанская армия нашла тебя и там"", - сказал Гаджиев.Читайте такжеАлиев рассказал, сколько сел в Нагорном Карабахе уже контролирует Баку

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