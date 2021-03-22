В НАТО припечатали Путина и "повесили" на него убийства оппонентов

Владимир Путин / Reuters

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что президент РФ Владимир Путин является ответственным за агрессивные действия России, в том числе, политические убийства.

Как подчеркнул он в ходе пресс-конференции в Брюсселе накануне заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО, Альянс осуждает поведение России и напомнил о нарушении международного права и разгон мирных демонстраций.

"Президент Путин, безусловно, в конечном итоге несет ответственность за все действия, которые предпринимает российское государство, и мы видели манеру агрессивного поведения, в том числе попытки и целенаправленные убийства оппонентов", - сказал Столтенберг.

Также он добавил, что в Альянсе обеспокоены сообщениями о том, что в России обещают вознаграждения за убийства персонала НАТО в Афганистане. Столтенберг считает неприемлемыми такие действия РФ.

По его словам, главы МИД стран-членов, а также стран-партнеров - Финляндии и Швеции - рассмотрят вопрос отношений с Россией. "Россия продолжает подавлять мирных диссидентов дома и проявлять манеру агрессивного поведения за рубежом", - подчеркнул Столтенберг.

Читайте такжеВ РФ рассказали о судьбе разговора Байдена с Путиным и обвинили СШАОн уточнил, что речь идет о российских кибератаках, попытках вмешаться в выборы и подорвать демократию в странах Запада.

При этом генсек Альянса отметил, что НАТО продолжает придерживаться двуединого подхода в отношениях с Россией - сильное сдерживание и оборона в сочетании с содержательным диалогом, в том числе по вопросам контроля над вооружениями.

Также генсек отметил, что отношения между НАТО и Россией являются сложными уже в течение определенного времени, поскольку она нарушает международное право, применяет военные силы против Украины и Грузии, а также ответственна за агрессивные действия против стран НАТО (кибервмешательство во внутренние процессы стран-членов).

Читайте такжеПутин ответил на оскорбление Байдена детской дразнилкой

Резкое заявление Байдена в адрес Путина: