В НАТО припечатали Путина и "повесили" на него убийства оппонентов

Владимир Путин несет ответственность за все действия, которые предпринимает российское государство, подчеркнул генсек НАТО.
Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что президент РФ Владимир Путин является ответственным за агрессивные действия России, в том числе, политические убийства.
Как подчеркнул он в ходе пресс-конференции в Брюсселе накануне заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО, Альянс осуждает поведение России и напомнил о нарушении международного права и разгон мирных демонстраций.
"Президент Путин, безусловно, в конечном итоге несет ответственность за все действия, которые предпринимает российское государство, и мы видели манеру агрессивного поведения, в том числе попытки и целенаправленные убийства оппонентов", - сказал Столтенберг.
Также он добавил, что в Альянсе обеспокоены сообщениями о том, что в России обещают вознаграждения за убийства персонала НАТО в Афганистане. Столтенберг считает неприемлемыми такие действия РФ.
По его словам, главы МИД стран-членов, а также стран-партнеров - Финляндии и Швеции - рассмотрят вопрос отношений с Россией. "Россия продолжает подавлять мирных диссидентов дома и проявлять манеру агрессивного поведения за рубежом", - подчеркнул Столтенберг.
Читайте такжеВ РФ рассказали о судьбе разговора Байдена с Путиным и обвинили СШАОн уточнил, что речь идет о российских кибератаках, попытках вмешаться в выборы и подорвать демократию в странах Запада.
При этом генсек Альянса отметил, что НАТО продолжает придерживаться двуединого подхода в отношениях с Россией - сильное сдерживание и оборона в сочетании с содержательным диалогом, в том числе по вопросам контроля над вооружениями.
Также генсек отметил, что отношения между НАТО и Россией являются сложными уже в течение определенного времени, поскольку она нарушает международное право, применяет военные силы против Украины и Грузии, а также ответственна за агрессивные действия против стран НАТО (кибервмешательство во внутренние процессы стран-членов).
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Резкое заявление Байдена в адрес Путина:
- Напомним, президент США Джо Байден согласился с утверждением, что президент Российской Федерации Владимир Путин является убийцей. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC Mews.
- Президент США отметил, что в январе во время телефонного разговора предупредил президента РФ о принятии потенциальных мер реагирования в ответ на вмешательство России в американские выборы.
- При этом ведущий поинтересовался, считает ли Байден российского президента убийцей.
- После некоторого раздумья президент США согласился с этим утверждением. "Ммм, да", - сказал Байден.
- В ответ Путин предложил Байдену провести открытый диалог.