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В Пентагоне объяснили, почему США постоянно противостоит России

21 октября 2020, 11:09

По словам министра обороны США Марка Эспера, угрозы американской национальной безопасности поступают регулярно и со всех концов мира.

Эмблема Пентагона
Эмблема Пентагона / Reuters

Власти США считают агрессивную Россию, а также Китайскую Народную Республику главными стратегическими противниками своей страны ‒ поскольку эти государства создают угрозы для американской национальной безопасности, нарушают суверенитет других стран и пытаются подорвать единство Запада.

Об этом сообщает портал Укринформ со ссылкой на заявление руководителя Министерства обороны (Пентагона) США Марка Эспера, которое тот сделал во время онлайн-мероприятия, организованного аналитическим центром Atlantic Council. Чиновник отметил, что вызовы национальной безопасности США поступают со множества направлений, в том числе от Северной Кореи и Ирана, а также от экстремистско-террористических организаций. Однако в Пентагоне продолжают рассматривать Москву и Пекин в качестве главных угроз.

"С момента моего назначения на должность министра обороны больше года назад моим главным приоритетом была реализация Стратегии национальной обороны, которая подчеркивает, что мы находимся в глобальном противостоянии с нашими главными противниками — Китаем и Россией", ‒ подчеркнул Эспер.

Чиновник также отметил, что американцами постоянно фиксируется модернизация КНР и Россией своих вооруженных сил

"С одной стороны, наши главные противники — Китай и Россия — быстро модернизируют свои вооруженные силы и используют растущую мощь для того, чтобы игнорировать международное право, нарушать суверенитет меньших стран и изменять баланс силы в свою пользу", — подчеркнул Эспер.

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США и Россия - что было ранее:

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