В Польше на улице полицейские спасли от смерти 41-летнюю украинку

Полиция Польши / Reuters

В Польше в городе Олава полицейские спасли жизнь украинке. Женщина вдруг потеряла сознание и перестала подавать признаки жизни. Как сообщают в полиции, все произошло вечером, 12 декабря.

"Женщину без сознания, лежавшую под домом у скамейки, увидела случайная прохожая, которая вышла выгуливать свою собаку. Она сразу позвонила в полицию", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что женщина без сознания - украинка. Она не реагировала на внешние факторы и очень скоро у нее начал пропадать пульс, и она перестала дышать.

Полицейские срочно начали оказывать ей первую медицинскую помощь и вызвали скорую и спасателей.

Через несколько минут им удалось возобновить сердечно-легочную деятельность женщины. На место быстро прибыли спасатели, которые и подали женщине кислород.

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"Если бы не скорая и профессиональная помощь правоохранителей, женщину точно бы не спасли", - говорится на сайте полиции.

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Пока неизвестно, что стало причиной того, что гражданка Украины потеряла сознание на улице.

Ранее мы сообщали, что в польском селе Пасечник Нижнесилезского воеводства полицейские ранили 48-летнего украинца. Один из стражей порядка попал ему в ногу, чтобы успокоить.

Также сообщалось, что в одном из хостелов в Стараховице в Польше обнаружили тело 51-летней гражданки Украины. Полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства ее смерти. Не исключают, что к смерти женщины мог быть кто-то причастен.

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