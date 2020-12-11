В Польше разгорелся громкий скандал из-за баннера с Бандерой на фуре

В Польше разгорелся скандал из-за баннера на грузовике

В Польше вспыхнул громкий скандал из-за грузовика, на лобовом стекле которого водитель разместил баннер с надписью Бандера.

Как пишет Onet в пятницу, 11 декабря, водителя наняла одна из транспортных компаний Свентокшиского воеводства. Он разместил за стеклом большой баннер с фамилией Бандеры почти на всю ширину кабины. При этом грузовик осуществлял международные рейсы на польских регистрационных номерах.

Фуру сфотографировали на территории Италии и опубликовали снимок в Facebook, что сразу же вызвало огромный скандал. Тему осветили польские СМИ, в частности портал Lublin112.pl. Его авторы сообщили о баннере владельцу грузовика, попросив прояснить дело. Компания разместила свой ответ на Facebook.

Читайте также"Курва украинская": в Польше украинца жестоко избил охранник супермаркета

"В связи с информацией, поступающей к нам вчера и сегодня, мы безапелляционно отмежевываемся от пропаганды деятельности любой идеологии, с которой был связан Бандера. Мы понимаем серьезность ситуации. Мы не терпим таких действий. Мы ничего не знали об этой ситуации, мы обо всем узнали из Facebook. Мы приносим извинения всем, кто пострадал от этой ситуации. Водитель был привлечен к ответственности. Мы отреагировали сразу после получения информации", - ответила компания.