УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Польше разгорелся громкий скандал из-за баннера с Бандерой на фуре

11 декабря 2020, 19:28
Прослушать новость
Остановить

Грузовик сфотографировали в Италии и сразу выложили фото в Сети.

В Польше разгорелся скандал из-за баннера на грузовике

В Польше вспыхнул громкий скандал из-за грузовика, на лобовом стекле которого водитель разместил баннер с надписью Бандера.

Как пишет Onet в пятницу, 11 декабря, водителя наняла одна из транспортных компаний Свентокшиского воеводства. Он разместил за стеклом большой баннер с фамилией Бандеры почти на всю ширину кабины. При этом грузовик осуществлял международные рейсы на польских регистрационных номерах.

Фуру сфотографировали на территории Италии и опубликовали снимок в Facebook, что сразу же вызвало огромный скандал. Тему осветили польские СМИ, в частности портал Lublin112.pl. Его авторы сообщили о баннере владельцу грузовика, попросив прояснить дело. Компания разместила свой ответ на Facebook.

Читайте также"Курва украинская": в Польше украинца жестоко избил охранник супермаркета

"В связи с информацией, поступающей к нам вчера и сегодня, мы безапелляционно отмежевываемся от пропаганды деятельности любой идеологии, с которой был связан Бандера. Мы понимаем серьезность ситуации. Мы не терпим таких действий. Мы ничего не знали об этой ситуации, мы обо всем узнали из Facebook. Мы приносим извинения всем, кто пострадал от этой ситуации. Водитель был привлечен к ответственности. Мы отреагировали сразу после получения информации", - ответила компания.

  • Ранее в польском городе Жешуве на съемной квартире произошел трагический инцидент, в результате которого двое украинских студентов получили тяжелые ножевые ранения.
скандал новости Польши Бандера новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В Польше разгорелся громкий скандал из-за баннера с Бандерой на фуре». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Израиле убили руководителя операции по ликвидации "отца иранской бомбы" - СМИВ Израиле убили руководителя операции по ликвидации "отца иранской бомбы" - СМИ Победа “пушечного мяса”: СМИ раскрыли роль наемников в войне в КарабахеПобеда "пушечного мяса": СМИ раскрыли роль наемников в войне в Карабахе "Хитрость Кремля": СМИ узнали, где прячут Путина"Хитрость Кремля": СМИ узнали, где прячут Путина Эрдоган выступил с жестким призывом к Армении из-за Нагорного КарабахаЭрдоган выступил с жестким призывом к Армении из-за Нагорного Карабаха Алиев назвал Ереван исторической землей Азербайджана: в Армении отреагировалиАлиев назвал Ереван исторической землей Азербайджана: в Армении отреагировали
Следующий материал

Последние новости

20:32
Снимаем шляпу: с главной елки страны уберут скандальный аксессуар
20:21
В Минздраве рассказали, как избежать жесткого карантина в Украине Видео
20:06
Особенное новолуние в декабре 2020: для чего день идеально подходит
20:03
Продолжение популярной сурвайвал-песочницы Ark обрело звезду фильмов "Форсаж" Видео
20:02
Большая часть Крыма переходит на почасовое водоснабжение
Реклама
19:56
В КСУ сделали заявление в ответ на критику Венецианской комиссии Видео
19:29
Гороскоп на 12 декабря для всех: кому сулят денежное совпадение, а кому запрещен интим Видео
19:28
В Польше разгорелся громкий скандал из-за баннера с Бандерой на фуре
19:26
"Я, наверное, уже не встану": участница СТМПУ неудачно упала на шоу
19:15
Украина готовит санкции против режима Лукашенко: появились подробности ​ Видео
19:05
В Иране заявили об опасности дружбы с Турцией для Азербайджана Видео
19:02
Украина вновь обновила список стран красной зоны Видео
18:58
В магазинах Steam, EGS и PS Store стартовали новые распродажи на лучшие игры 2020
18:55
Холостячка 2020 - что было в 8 выпуске 11-12-2020 Видео
18:40
Врач назвала смертельный симптом коронавируса Видео
18:27
В Украине изменили подходы тестирования на COVID Видео
18:25
Тина Кунаки удивила красотой в новом образе для фотосессии
18:17
Укргаздобыча за 5 лет получила 70 млрд гривен, но прироста добычи не произошло - эксперт
18:10
Холостячка 2020: список участников, кто получил бутоньерку
17:58
Мэр Одессы Геннадий Труханов госпитализирован Видео
Реклама
17:57
Кличко поведал, как будут работать школы Киева во время локдауна Видео
17:54
Назло пиратам: CD Projekt Red рассказала о невероятном успехе Cyberpunk 2077
17:49
Локдаун в Украине: у Зеленского рассказали о последствиях жесткого карантина ​ Видео
17:33
Что нельзя делать в День святого Андрея и как гадать на любовь
17:23
Обладательница 11 премий Эмми заразилась коронавирусом
17:19
"Избиратели Зеленского – долбо***": Арестович не отказался от своих скандальных слов Видео
16:59
​Гололед на дорогах: синоптики предупредили киевлян о новой угрозе Видео
16:48
В Германии стартовал процесс завершения строительства Северного потока-2 Видео
16:40
Власть потеряла контроль над Нафтогазом и Укргаздобычей - экс-министр
16:35
В Иране жестко отреагировали на стих Эрдогана в Баку и вызвали на разговор посла Турции Видео
16:27
Обновлён рейтинг самых мощных и выгодных смартфонов на Андроиде
16:23
Известная певица назвала способ влияния на россиян
16:18
Вслед за Ноланом Дени Вильнев раскритиковал Warner Bros
16:18
​В Минздраве призвали украинцев готовиться к новым вирусам​ Видео
16:11
Дело в шляпе: в ПЦУ закатили скандал из-за новогодней елки и вспомнили о Хэллоуине Видео
15:44
Дело об импичменте: Трамп обозвал Байдена коррупционером и вспомнил о звонке Зеленскому Видео
15:32
"Конец противостояния": мэр Черкасс обратился к Зеленскому Видео
15:02
Евросоюз наносит санкционный удар по Турции Видео
14:57
Создатели The Walking Dead и The Wolf Among Us сделали важное заявление для поклонников
14:54
Жесткий локдаун: в Минобразования раскрыли условия работы школ в январе
Реклама
14:45
Голос країни 11 сезон - перезагрузка и замена тренеров
14:01
Назвали лучшего артиста года 2020 по версии Time
14:00
Арестович раскрыл планы России по новому Нормандскому саммиту Видео
13:58
Кернесу резко стало хуже: стали известны неутешительные детали Видео
13:55
Создатели культовой Left 4 Dead представили свою новую игру Back 4 Blood Видео
13:44
"Боевик подорвался у ФСБ": в России в результате взрыва пострадали силовики Видео
13:34
В Минздраве назвали дату старта вакцинации украинцев от коронавируса Видео
13:09
Презентация Disney - трейлеры и премьеры сериалов на период 2021-2022 Видео
13:04
В AstraZeneca объявили об испытании своей вакцины совместно с российской Спутник V Видео
13:03
Новый Mass Effect официально анонсирован: дебютный трейлер и первые подробности Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять