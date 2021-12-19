В Польше украинец жестоко зарезал работодателя

Полиция Польши / pixabay

Украинец попал под суд в Польше из-за зверского преступления.

Как сообщает InPoland, мужчина зарезал своего работодателя.

Событие произошло в общежитии в городе Тшцянка.

"57-летний мужчина ударил ножом в живот 72-летнего работодателя. После содеянного он бросил нож и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Потерпевшего госпитализировали, но от полученных травм мужчина скончался в медучреждении.

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По горячим следам через час подозреваемого задержали. Им оказался гражданин Украины. Тест на алкоголь показал 2,6 промилле в крови украинца.

На следующий день прокуратура обвинила мужчину в убийстве.

В настоящее время арестован на 3 месяца. Ему грозит пожизненное заключение.

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Ранее мы сообщали, что в польском селе Пасечник Нижнесилезского воеводства полицейские ранили 48-летнего украинца. Один из стражей порядка попал ему в ногу, чтобы успокоить.

Также сообщалось, что в одном из хостелов в Стараховице в Польше обнаружили тело 51-летней гражданки Украины. Полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства ее смерти. Не исключают, что к смерти женщины мог быть кто-то причастен.

Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

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