В Путина "забивают" гвозди: в храмах Японии делают куклы вуду и прибивают к деревьям

В Японии делают куклы вуду с изображением Путина / Mainichi

В Японии на территории храмов висят куклы вуду с изображением Владимира Путина. Они сделаны из соломы, а внутрь забиты гвозди. Неизвестные люди прибивают такие куклы к деревьям на территории храмов. Об этом сообщает Mainichi.

Подобное заметили в городе Мацудо. К соломенным куклам привязаны красные нитки, а также прикреплены изображения Путина и записка с его именем, датой его рождения и молитвой "об уничтожении зла". Такие куклы видели на территориях не менее 10 святынь.

В Японии делают куклы вуду с изображением Путина / Mainichi

Местные священники говорят, что такие куклы зачастую используют для того, чтобы наложить проклятие.

Сообщается, что местные жители, которые имеют отношения к святыням, не оценили такую борьбу с российским диктатором и обратились в полицию. Они считают, что храм - это место, где проклинать людей нельзя.

Правоохранители считают, что за этим стоит один мужчина. Он попал на камеру видеонаблюдения с предметом, похожим на куклу.

В Японии делают куклы вуду с изображением Путина / Mainichi

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Что известно о состоянии здоровья Путина

Напомним, российский политолог Валерий Соловей сообщил, что президент РФ Владимир Путин перенес хирургическое вмешательство, после чего состояние его здоровья ухудшилось.

Политолог РФ уточнил, что ближе к вечеру 20 мая состояние президента ухудшилось. Стабилизировать его удалось к утру 21 мая. В настоящее время медицинский персонал рекомендует ему покой и советует отказаться от участия во встречах.

Соловей также отмечает, что одним из немногих людей, которые в курсе того, что происходит с состоянием здоровья Путина, является Александр Лукашенко.

"Лукашенко привлекли засвидетельствовать всему миру, что "пациент скорее жив, чем мертв", и обычно за новый "кредит" для своего режима от России Картофельный лось подтвердит что угодно. Не исключено, что Лукашенко даже может поклясться могилой своего родного отца, который, по словам самого Александра Григоровича, погиб во время Великой Отечественной войны лет за десять до его рождения, что полутруп Путин полностью здоров и проводит с ним интересные беседы, спускаясь на байдарках по тому самому пресловутому "Бочаровому ручью" аки на лыжах зимой", — написал Соловей.

Ранее сообщалось о том, что в ближайшее время президенту РФ Владимиру Путину предстоит хирургическое вмешательство. На оперативном лечении настаивают лечащие врачи.

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