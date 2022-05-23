Стало хуже после операции: в РФ раскрыли детали состояния здоровья Путина

Владимир Путин / Фото УНИАН

Президент РФ Владимир Путин перенес хирургическое вмешательство, после чего состояние его здоровья ухудшилось, сообщил российский политолог Валерий Соловей.

Как пишет он в Telegram, операция прошла 17 мая. Именно поэтому с 17 по 19 мая Путин не присутствовал на информационных мероприятиях и поддерживал общение исключительно со своим приближенным Николаем Патрушевым.

При этом во время отсутствия российского президента в информационном пространстве размещались "консервы" с его участием, которые были подготовлены заранее, однако сам Путин дважды за этот срок проводил телефонные переговоры.

Что известно о состоянии здоровья Путина

Политолог РФ уточнил, что ближе к вечеру 20 мая состояние президента ухудшилось. Стабилизировать его удалось к утру 21 мая. В настоящее время медицинский персонал рекомендует ему покой и советует отказаться от участия во встречах.

Соловей также отмечает, что одним из немногих людей, которые в курсе того, что происходит с состоянием здоровья Путина, является Александр Лукашенко.

"Лукашенко привлекли засвидетельствовать всему миру, что "пациент скорее жив, чем мертв", и обычно за новый "кредит" для своего режима от России Картофельный лось подтвердит что угодно. Не исключено, что Лукашенко даже может поклясться могилой своего родного отца, который, по словам самого Александра Григоровича, погиб во время Великой Отечественной войны лет за десять до его рождения, что полутруп Путин полностью здоров и проводит с ним интересные беседы, спускаясь на байдарках по тому самому пресловутому "Бочаровому ручью" аки на лыжах зимой", — написал Соловей.

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Ранее сообщалось о том, что в ближайшее время президенту РФ Владимиру Путину предстоит хирургическое вмешательство. На оперативном лечении настаивают лечащие врачи.

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