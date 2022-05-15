В Белгороде предлагают вернуться в состав Украины: что происходит

Местные "партизаны" распространяют листовки с призывом о создании Белгородской Народной Республики.
В Белгородской области активно распространяют листовки с призывом к созданию Белгородской Народной Республики. Судя по всему, распространением листовок занимаются "партизанские войска" так называемого легиона "Свобода России".
Как говорится в листовках, Белгороду не только нужно отделиться от России, но и войти в состав Украины.
"Восстановим историческую справедливость - вернем Белгород в лоно Харьковской области", - пишут на листовках.
Как сообщается в telegram-канале самого легиона, они преследуют несколько целей: уничтожение Путина и его режима, а также свобода в России и жизнь без диктатуры, принуждения и насилия.
Кстати, на картах еще 1918 года указано, что Белгород был в составе Украины.
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Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что боевые действия могут быть перенесены на территорию России.
Также он добавил, что в РФ могут появиться "народные республики", наподобие тех, которые были незаконно созданы на территории украинского Донбасса. Данилов не исключил появления таких республик в Белгородской, Курской и Брянской областях.
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