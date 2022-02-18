В РФ пропагандистам выдали "темник" о войне на Донбассе: журналист раскрыл план Кремля

Российские пропагандисты / Theins.ru/

Российским пропагандистам и сотрудникам подконтрольных Кремлю СМИ раздали новый "темник", который объясняет, под каким соусом необходимо подавать новости насчет российской военной эскалации вблизи границ с Украиной. Об этом написал на своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

В первую очередь, он отметил, что пропагандисты должны всеми силами продвигать тезис об "отводе российских войск после учений".

Кроме того, российские СМИ должны доносить мысль о том, что Запад якобы испугался твердой и последовательной позиции Кремля. Об этом Цаплиенко написал у себя.

Также, в новостях россиянам из Кремля велели связать выступления министра иностранных дел Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу с заявлениями представитель Генштаба ВС РФ Игоря Конашенкова. Также на этом фоне журналисты обязаны как можно чаще цитировать заявления Генштаба РФ об отводе войск в места постоянной дислокации после военных учений.

Отдельно упоминается и военное обострение в зоне конфликта на Донбассе, а именно СМИ "должны" давать информацию о том, что "Россия вынуждена защищать людей в Донецкой и Луганской областях, потому что обязана это делать".

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Обстрел боевиками и россиянами Станицы-Луганской:

В четверг, 17 февраля российские войска и подконтрольные им боевики В ходе обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО, один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской (Луганская область).

Пострадала также и инфраструктура. Половина населенного пункта остались без электричества.

Как сообщают в Луганской военно-гражданской администрации, в результате обстрела пострадал детский сад по улице Деповская, дом №22.

По информации медиков, два работника детсада были контужены.

Затем боевики обстреляли из артиллерии поселок городского типа Врубовка (Луганская область). Были повреждены окна в лицее.

Как можно понять по фотоснимкам места обстрела, один снаряд угодил прямо во двор лицея.