УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В РФ пропагандистам выдали "темник" о войне на Донбассе: журналист раскрыл план Кремля

18 февраля 2022, 13:20

Сообщается, что российские пропагандисты обязаны чаще цитировать заявления Генштаба РФ об отводе войск в места постоянной дислокации после военных учений.

Пропагандисты
Российские пропагандисты / Theins.ru/

Российским пропагандистам и сотрудникам подконтрольных Кремлю СМИ раздали новый "темник", который объясняет, под каким соусом необходимо подавать новости насчет российской военной эскалации вблизи границ с Украиной. Об этом написал на своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

В первую очередь, он отметил, что пропагандисты должны всеми силами продвигать тезис об "отводе российских войск после учений".

Кроме того, российские СМИ должны доносить мысль о том, что Запад якобы испугался твердой и последовательной позиции Кремля. Об этом Цаплиенко написал у себя.

Также, в новостях россиянам из Кремля велели связать выступления министра иностранных дел Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу с заявлениями представитель Генштаба ВС РФ Игоря Конашенкова. Также на этом фоне журналисты обязаны как можно чаще цитировать заявления Генштаба РФ об отводе войск в места постоянной дислокации после военных учений.

Отдельно упоминается и военное обострение в зоне конфликта на Донбассе, а именно СМИ "должны" давать информацию о том, что "Россия вынуждена защищать людей в Донецкой и Луганской областях, потому что обязана это делать".

Реклама

Читайте такжеЧто общего у кремлевского пропагандиста, европейского популиста и украинского коррупционера

Обстрел боевиками и россиянами Станицы-Луганской:

В четверг, 17 февраля российские войска и подконтрольные им боевики В ходе обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО, один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской (Луганская область).

Пострадала также и инфраструктура. Половина населенного пункта остались без электричества.

Как сообщают в Луганской военно-гражданской администрации, в результате обстрела пострадал детский сад по улице Деповская, дом №22.

По информации медиков, два работника детсада были контужены.

Затем боевики обстреляли из артиллерии поселок городского типа Врубовка (Луганская область). Были повреждены окна в лицее.

Как можно понять по фотоснимкам места обстрела, один снаряд угодил прямо во двор лицея.

viber
новости России вторжение России Андрей Цаплиенко
Сейчас вы просматриваете новость «В РФ пропагандистам выдали "темник" о войне на Донбассе: журналист раскрыл план Кремля». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Полнолуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь бедуПолнолуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду 5 бесценных предметов гардероба, которые весной 2022 можно сочетать абсолютно со всем5 бесценных предметов гардероба, которые весной 2022 можно сочетать абсолютно со всем Врежет мороз под -15°: украинцы узнали ледяной прогноз с резким похолоданиемВрежет мороз под -15°: украинцы узнали ледяной прогноз с резким похолоданием "В тебя невозможно не влюбиться": Дорофеева в белье верхом на лошади устроила пожар в сети - видео"В тебя невозможно не влюбиться": Дорофеева в белье верхом на лошади устроила пожар в сети - видео Любовный гороскоп на неделю 21-27 февраля: Девам – предложение, Скорпионам – ревность, Козерогам – подарки судьбыЛюбовный гороскоп на неделю 21-27 февраля: Девам – предложение, Скорпионам – ревность, Козерогам – подарки судьбы
14:04

Мир Наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров познакомится с необычной моделью и пойдет на мировой рекорд

13:47

"Жду с нетерпением": Ляшко рассказал, когда могут отменить карантин и маски в УкраинеВидео

13:43

Загадочная смерть подростков: на Луганщине нашли мертвыми школьницу и молодого парня

13:20

В РФ пропагандистам выдали "темник" о войне на Донбассе: журналист раскрыл план Кремля

13:17

Дорожники Львовщины сосредоточат усилия на "Большой стройке" трасс к карпатским горамВидео

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра, 19 февраля 2022: Близнецам - деньги, Девам – козни недругов, Стрельцам – семейные проблемыВидео

12:52

"Если не покупать, то нормальная цена": украинцы ужаснулись стоимостью овощей в супермаркетахВидео

12:44

Гарантии для Украины: у Путина ответили Зеленскому и предложили учитывать интересы остальныхВидео

12:30

Вся 40-миллионная страна должна встречать врага в случае вторжения РФ – ГалушкинВидео

12:10

"Что за тигрица": Юлия Санина поманила фанатов своими прелестями в купальнике

11:59

"Расслабьтесь": молдавский самолет оставил "послание" у границ УкраиныВидео

11:58

Приметы на 19 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

11:56

"Крым давно не наш": бизнесмен Корогодский скандально вступился за Алину Паш

11:51

Украинцам грозит дефицит сахара: названа неожиданная причинаВидео

11:44

Умер советский актер - звезда фильмов Весна на Заречной улице и Неуловимые мстители

11:44

Убил 14-летнюю девочку, а потом танцевал в СИЗО и угрожал свидетелям - новые детали трагедии в ОдессеВидео

11:35

Любовный гороскоп на неделю 21-27 февраля: Девам – предложение, Скорпионам – ревность, Козерогам – подарки судьбыВидео

11:33

В РФ будут запускать ракеты в рамках военных учений под руководством Путина

11:04

Vodafone поднял цену на популярный тариф: сколько заплатят украинцы

10:58

Жена звезды сборной Украины по футболу зашкварилась призывом дружить с россиянами

Реклама
10:54

"Не верьте в украинское наступление!": Резников обратился к жителям Донбасса

10:49

В случае вторжения России в Киеве полностью эвакуируют население – КГГА

10:39

Гороскоп на завтра, 18 февраля 2022: Ракам – семейные проблемы, Львам – завистники, Скорпионам – потериВидео

10:26

"Дикая богиня": Лилия Ребрик в образе фем фаталь похвасталась упругим бюстом

10:07

Стреляют не просто так: командующий ООС объяснил цель мощных обстрелов со стороны боевиковВидео

09:59

Цены на хлеб взлетят: украинцам назвали причину и новую стоимостьВидео

09:45

Отвели танки от украинской границы на тысячу километров - заявление российского Минобороны

09:43

Перед вторжением РФ под чужим флагом применит химическое оружие на Донбассе – The Washington Post

09:37

Супруга Виктора Павлика подчеркнула свои изящные изгибы тонким кружевным бельем

09:27

Власти известны фамилии "пятой колонны" в ВР, Россия может действовать через них – Данилов

09:26

В День Единения украинцев объединила музыкой Национальная музыкальная премия "Украинская песня года" актуально

09:14

В Беларуси неожиданно исчез понтонный мост через Припять у границ Украины - CNNВидео

08:51

Сенат США призвал Байдена увеличить давление на Россию – резолюцию приняли единогласноВидео

08:35

Коронавирус в Украине 18 февраля: за сутки 35 тысяч новых COVID-случаев и почти 300 жертв

08:25

Понтонный мост не при чем: почему Украине стоит подождать до конца мартамнение

08:12

Уменьшилась вероятность вторжения РФ, но участятся точечные обострения: Климкин о действиях ПутинаВидео

08:06

"Пришли те, кто будет наступать": военный эксперт объяснил маневры Кремля возле границ Украины

07:22

Семья Шуфрича купила в аннексированном Крыму недвижимость и зарегистрировала по законам РФ – СхемыВидео

07:10

Угроза вторжения в Украину и поражения России: эксперт сделал прогноз по ситуацииВидео

06:40

Весна уже на пороге: февраль 2022 в Украине удивит аномальной погодой

Реклама
06:23

Бегство элит: почему один законопроект не решит проблемымнение

05:50

Как воспитывать гиперактивного ребенка: 10 советов, которые сделают вас идеальными родителями

05:40

Самый вкусный блинный торт на Масленицу 2022: готовим невероятную закускуВидео

05:28

"Самая большая угроза – точечный удар": у границ Украины 130 тысяч военных РФВидео

04:50

Врежет мороз под -15°: украинцы узнали ледяной прогноз с резким похолоданиемВидео

04:28

Эта подкормка творит чудеса: удобрение из золы для орхидей - лучший способ заставить ее цвестиВидео

04:26

Бурлеск и страсть: Даша Астафьева в эротичном корсете показала свои пышные прелести

04:20

Может защитить сердце: ученые обнаружили новую пользу от кофе

03:20

Потеряете всю удачу и деньги: кому никогда нельзя одалживать сольВидео

03:17

Финансовый гороскоп на неделю 21 -27 февраля: Ракам – невероятная удача, Козерогам – успех, Рыбам – большой кушВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять