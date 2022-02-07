"Разнесем Киев ракетами": пропагандисты Лукашенко грозят украинцам войной

На месте Киева, выжженного в результате ядерной бомбежки, нужно поставить памятник Владимиру Путину, заявили на канале СТВ.
На государственном телевидении Беларуси выдали новую порцию угроз и оскорблений в адрес Украины.
Пропагандист Лукашенко Григорий Азаренок в эфире телеканала СТВ начал грозить Украине ядерным ударом.
По его словам, на месте Киева, выжженного в результате ядерной бомбежки, нужно поставить памятник Владимиру Путину.
"Если мы такие страшные, если мы вот-вот нападем, а по версии Bloomberg, напали уже, то, может, оправдаем их дебильные прогнозы? Как сказал Сергей Михеев, ворвемся с севера и запада, разнесем Киев ядерными ракетами, а на месте выжженной пустыни поставим 300-метровую статую Путина, а из глаз его будут светить лазеры в сторону прекрасных демократий, заражая вирусом диктатуры, от которого не спасут локдауны и вакцинации", - заявил он.
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Что на госТВ Беларуси говорят об Украине:
Напомним, ранее в эфире белорусского телеканала Беларусь 1 ведущий передачи Панорама прокомментировал позицию Украины по отношению к белорусским властям.
Говоря о событиях в соседней стране, он назвал Украину страной "истерзанной демократией".
При этом сотрудник белорусской государственной телекомпании посоветовал Украине сначала решить проблемы внутри своей страны, а потом давать советы Беларуси.
Кроме того, на телевидении в Беларуси сюжет о событиях в Украине протитровали надписью "бывшая УССР".
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