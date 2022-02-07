УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Разнесем Киев ракетами": пропагандисты Лукашенко грозят украинцам войной

7 февраля 2022, 07:51
Прослушать новость
Остановить

На месте Киева, выжженного в результате ядерной бомбежки, нужно поставить памятник Владимиру Путину, заявили на канале СТВ.

Лукашенко
В Беларуси грозят Украине войной / president.gov.by

На государственном телевидении Беларуси выдали новую порцию угроз и оскорблений в адрес Украины.

Пропагандист Лукашенко Григорий Азаренок в эфире телеканала СТВ начал грозить Украине ядерным ударом.

По его словам, на месте Киева, выжженного в результате ядерной бомбежки, нужно поставить памятник Владимиру Путину.

"Если мы такие страшные, если мы вот-вот нападем, а по версии Bloomberg, напали уже, то, может, оправдаем их дебильные прогнозы? Как сказал Сергей Михеев, ворвемся с севера и запада, разнесем Киев ядерными ракетами, а на месте выжженной пустыни поставим 300-метровую статую Путина, а из глаз его будут светить лазеры в сторону прекрасных демократий, заражая вирусом диктатуры, от которого не спасут локдауны и вакцинации", - заявил он.

Читайте также"Зеленский трухнул": Лукашенко заикнулся о войне с Украиной

Реклама

Что на госТВ Беларуси говорят об Украине:

Напомним, ранее в эфире белорусского телеканала Беларусь 1 ведущий передачи Панорама прокомментировал позицию Украины по отношению к белорусским властям.

Говоря о событиях в соседней стране, он назвал Украину страной "истерзанной демократией".

При этом сотрудник белорусской государственной телекомпании посоветовал Украине сначала решить проблемы внутри своей страны, а потом давать советы Беларуси.

Кроме того, на телевидении в Беларуси сюжет о событиях в Украине протитровали надписью "бывшая УССР".

Читайте еще:

viber
новости Украины новости Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «"Разнесем Киев ракетами": пропагандисты Лукашенко грозят украинцам войной». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"Боже, это точно Надя?": Дорофеева без белья ошеломила феерическим анонсом новой песни"Боже, это точно Надя?": Дорофеева без белья ошеломила феерическим анонсом новой песни Зальет дождями и разжарит по максимуму: украинцев предупредили об аномальном летеЗальет дождями и разжарит по максимуму: украинцев предупредили об аномальном лете Весна в Украину придет внезапно - климатологВесна в Украину придет внезапно - климатолог Лунный гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – сплетни, Козерогам – важное знакомство, Ракам – деньгиЛунный гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – сплетни, Козерогам – важное знакомство, Ракам – деньги Сон с субботы на воскресенье: о чем предупреждает и будет ли он вещимСон с субботы на воскресенье: о чем предупреждает и будет ли он вещим
08:50

"Нагло врут в глаза": украинские заробитчане рассказали, как их обманывают с работой в Польше

08:41

Финансовый гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – интриги недругов, Девам – большой куш, Рыбам - кражаВидео

08:32

Украину атакует ледяной фронт: синоптик назвала сроки резкого потепленияВидео

08:27

Коронавирус в Украине 7 февраля: выявили более 23 тысяч новых больных

08:17

Сон с воскресенья на понедельник: вещий ли он и о чем может предупреждать

Реклама
07:51

"Разнесем Киев ракетами": пропагандисты Лукашенко грозят украинцам войнойВидео

07:33

Макрон хочет стать героем, спасшим Украину от вторжения РФ - РoliticoВидео

07:26

"Играем" с ковром: 4 способа его необычного использования в интерьереВидео

07:01

Байден и Макрон поговорили об Украине и обсудили наращивание сил РФ возле украинских границ

06:35

Встреча Макрона и Путина в РФ: стало известно, что президент Франции хочет сказать хозяину Кремля

06:29

Путин не боится Кадырова, а завидует емумнение

06:01

В моду на весну-лето 2022 вернулись немного легкомысленные юбки из романтичных 60-хФотоВидео

05:40

Как правильно разморозить мясо: 3 ошибки, которые совершают все хозяйкиВидео

05:01

Внезапно ворвется безумная жара: украинцам пообещали теплую веснуВидео

04:22

Минутный способ сделать душевую перегородку сияющей с помощью подручного средстваВидео

03:52

Дерево любви: почему оно обязательно должно быть в каждом доме

03:13

Дочь Заворотнюк рассказала, кто был на фото в машине с Чернышевым

02:50

Эксперт объяснила, почему вредно отсыпаться на выходных

02:14

Чтобы пес не "выгуливал хозяина", и почему нельзя на полный желудок: как правильно выгуливать собаку

01:47

Военная техника в Беларуси подошла к границе Украины: новые снимки

Реклама
01:16

Пищевые привычки из СССР: почему от них нужно срочно избавитьсяВидео

00:51

Приметы на 7 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня, 7 февраля 2022: Близнецам – сюрпризы, Скорпионам – обман, Стрельцам – успех в деньгахВидео

00:02

Голос країни-12 - 3 выпуск слепых прослушиваний: кто пополнил команды звездных тренеровВидео

06 февраля, воскресенье
23:53

Выяснилось, какие продукты категорически нельзя есть на ужин

23:25

В Украину идет капризная погода: дожди с мокрым снегом и солнцеВидео

22:58

Зубриха Манька через ограждение на границе "прорвалась" из Беларуси в ПольшуВидео

22:33

Возможность вторжения России оценивается как низкая - Резников

22:30

В Киеве прошел Марш Единства с участием иностранцев: мир против вторжения России

22:18

К Земле летит огромный астероид: дата приближения

22:11

Удивительные сырные блинчики с секретной начинкой: восхитительный рецепт на Масленицу 2022Видео

22:03

Melovin начал встречаться с девушкой: певец показал свою избранницу

21:48

Какие привычки крадут счастье в доме и финансовый достатокВидео

21:28

Макрон признался, чего ожидает от встречи с Путиным в Москве

21:04

Мальчик упал в 30-метровый колодец и провел там 5 дней - ребенок умер в больницеВидео

20:43

Руслана Писанка загремела в больницу после падения: врачей нет, к ноге прикрепили гирю

20:27

Как легко уснуть при коронавирусе: советы врачей

20:16

Запуск СП-2 и газовый удар по Европе: Украина заявила об уроке для ЕС и предупредила о рискахВидео

20:11

США не исключают аннексию Донбасса со стороны России - Салливан

20:02

Беременная девушка трагически скончалась из-за длинных волос

Реклама
19:29

Польша расположит американские войска возле границ с УкраинойВидео

19:04

Привязка SIM-карт к документам в Украине: эксперты объяснили, зачем это нужно, и рассказали о рискахВидео

18:59

Попросил друга снять видео: под Днепром мужчина нырнул в прорубь и не вынырнул

18:09

Возможное вторжение России: Кулеба призвал не верить "апокалиптическим прогнозам"Видео

18:07

Будут купаться в деньгах: 3 знака зодиака, которые могут разбогатеть уже в февралеВидео

17:55

Хотел снять видео для TikTok: на Закарпатье подросток залез на столб и погиб от удара токомВидео

17:55

Самолет Украины Мрия поразил иностранцев: увидеть крупнейший в мире лайнер прибыли жители 5 странВидео

17:50

Сказочный сиреневый маникюр весна 2022, в который невозможно не влюбитьсяФото

17:06

Президент Чехии против отправки войск НАТО в Украину, ведь она "не часть Альянса" : в МИД ответилиВидео

16:44

Швеция и Финляндия в НАТО: Стокгольм опасается атаки России и готовит тотальную оборону

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять