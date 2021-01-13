В РФ умер известный актер и звезда сериала Дальнобойщики

Актера не стало на 58 году жизни.
В Российской Федерации в возрасте 57 лет скоропостижно ушел из жизни известный актер театра и кино Денис Карасев. Об этом сообщает российский канал Рен-ТВ.
Как сообщают журналисты, артист почувствовал резкое недомогание в своей московской квартире. Прибывшая по вызову бригада врачей скорой помощи ничем не смогла помочь Карасева. Предварительная причина смерти по версии медиков ‒ сердечная недостаточность.
Денис Карасев много лет подряд работал в Театре имени Маяковского и Ленкоме. Однако прославился он благодаря ролям во множестве фильмов и сериалов, в числе которых: Дальнобойщики, Мы из будущего-2, Сволочи, Я ‒ кукла, Легенда Феррари, Марш Турецкого.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Известный советский кино и театральный актер, звезда сериала Вечный зов Валерий Хлевинский скончался 7 января в Москве.
- 2 января от последствий коронавируса COVID-19 скончался известный актер Владимир Коренев, который прославился ролью Ихтиандра в фильме Человек-амфибия.
Автор: Дмитрий Видоменко