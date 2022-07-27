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В России дрон сбросил фугас у пункта таможни: под удар попали три сотрудника ФСБ - журналист

27 июля 2022, 09:54

Беспилотник нанес удар рядом со складом с боеприпасами российских войск, сказал Орест Сохар.

Брянская область удар дрон
Беспилотник нанес удар рядом с таможенным пунктом в Брянской области / Скриншот Telegram-канал Ореста Сохара

В Брянской области России беспилотник нанес удар рядом с таможенным складом, где хранятся боеприпасы российских войск. Дрон сбросил фугас, который попал по сотрудникам ФСБ. Об этом сообщил украинский журналист Орест Сохар.

В своем Telegram-канале он написал о том, что на территории России, в Брянской области, рядом с таможенным складом, где хранятся боеприпасы для российских войск, был сброшен фугас. Снаряд попал по сотрудникам ФСБ.

"Об этом мне сообщили читатели канала, в качестве доказательства отправив видео. Подтверждение этому хлопку нашел в местном канале "Подслушано Брянск", который сообщает минимум об одном 200-м", - подчеркнул Сохар в сообщении.

Напомним, бойцы ВСУ в Харьковской области под Изюмом разбили несколько танков войск РФ. Вражеская техника пыталась пойти на "прорыв". Сожжено минимум 5-7 танков.

Во вторник вечером, 26 июля, силы обороны Украины нанесли артиллерийские удары по Антоновскому мосту в оккупированном российской армии Херсоне. Эстакада повреждена.

В среду утром, 27 июля, сведения подтвердили в Оперативном командовании Юг. Подчеркивается, что ВСУ, которые контролируют стратегические пути логистики в Херсонской области, сработали эффективно.

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