В России ограбили новый дом для оккупантов: украли даже и обои / коллаж фото Rzn.info и depositphotos.com

Пока российские оккупанты грабят дома украинцев, в самой стране-агрессии, в глуши, в городе Рязань ограбили новостройку, 16-этажное здание, которую местные власти построили специально для военнослужащих. Об сообщают росСМИ.

Сам дом расположен на Михайловском шоссе. Воры под покровом ночи вынесли из дома все, что могли.

Дом передали из федеральной собственности в региональную и планируют привести в порядок до конца 2023 года. На эти цели из бюджета будет выделено 204 миллиона рублей.

Журналист Денис Казанский не преминул глумливо пошутить по поводу ситуации.

"Кругооборот "русских скреп". Пока российские военные грабили дома украинцев, их в России грабили собственные сограждане", ‒ написал он в своем Telegram-канале.

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Напомним, ранее украинские правоохранители установили военнослужащих российской в/ч 46108, нарушивших законы и обычаи войны - Баясхалана Шультумова и Павла Аганаева.

Как рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова, к такому выводу пришли сотрудники прокуратуры совместно с СБУ и Департаментом спецрасследований Нацполициии.

"По данным следствия, в начале марта 2022 года во временно оккупированном селе Бузова Бучанского района они незаконно ворвались в частный дом, где скрывались от зверств захватчиков сразу несколько семей. Военные РФ угрожали гражданским огнестрельным оружием и физической расправой. Среди потерпевших даже женщины и дети. А мужчин они били прикладом автомата, руками и ногами", - сообщили в ОГП.

Известно, что, кроме издевательств, военные армии мародеров забрали у людей 60 тысяч долларов денежных сбережений.

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