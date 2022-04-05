В России начали торговать награбленным орками-мародерами в Украине

Мародеры РФ / Скриншот

В России на сайтах частных объявлений начали появляться предложения о продаже личных вещей, которые российские оккупанты украли в Украине.

Очевидно, что вещи и даже одежда была похищена во время разграбления домов мирных граждан. В частности, об этом сообщает Украинская ассоциация футбола на своей странице в Instagram.

При этом в России продают награбленные в Украине вещи. На ресурсе Avito появилась олимпийка сборной Украины – она была украдена под Броварами.

"Российские мародеры уже торгуют награбленным. У нормальных людей трофеи – это захваченное в бою оружие врага. У россиян "трофеи" – это украденные во время ограблений и мародерства вещи гражданского населения.

"Мародеры", передайте эти вещи в расположение сборной России по футболу, хотя даже они ей не помогут. Когда там футбол?", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты занимаются мародерством в Украине, используя амуницию для перевозки награбленного.

Об этом рассказал один из защитников Украины, который осмотрел бронежилет противника.

По его словам, металлическую пластину в бронежилете оккупант РФ заменил на макбук.

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