В России начали торговать награбленным орками-мародерами в Украине

На ресурсе Avito появилась олимпийка сборной Украины – она была украдена оккупантами под Броварами.
В России на сайтах частных объявлений начали появляться предложения о продаже личных вещей, которые российские оккупанты украли в Украине.
Очевидно, что вещи и даже одежда была похищена во время разграбления домов мирных граждан. В частности, об этом сообщает Украинская ассоциация футбола на своей странице в Instagram.
При этом в России продают награбленные в Украине вещи. На ресурсе Avito появилась олимпийка сборной Украины – она была украдена под Броварами.
"Российские мародеры уже торгуют награбленным. У нормальных людей трофеи – это захваченное в бою оружие врага. У россиян "трофеи" – это украденные во время ограблений и мародерства вещи гражданского населения.
"Мародеры", передайте эти вещи в расположение сборной России по футболу, хотя даже они ей не помогут. Когда там футбол?", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты занимаются мародерством в Украине, используя амуницию для перевозки награбленного.
Об этом рассказал один из защитников Украины, который осмотрел бронежилет противника.
По его словам, металлическую пластину в бронежилете оккупант РФ заменил на макбук.
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