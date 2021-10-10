В России разбился самолет с парашютистами, СМИ сообщают о 19 погибших

На борту самолета были 20 парашютистов и 2 члена экипажа.
Самолет с парашютистами разбился в Татарстане в районе Мензелинска. Вначале он пропал с радаров и перестал выходить на связь, позже появились известия об авиакатастрофе.
Как сообщает Интерфакс, на борту находилось 23 человека: 21 парашютист и 2 члена экипажа.
Официальных данных о пострадавших пока нет, в то же время телеграм-канал "112" сообщил о 19 погибших.
"19 человек погибли, еще 3 пострадали в результате падения самолёта L-410 с парашютистами в Мензелинске. На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, L-410 совершил жёсткую посадку в 6 километрах от Мензелинска. Очевидцы видели дым в том районе.
Отмечается, что самолет принадлежит мензелинскому аэроклубу.
МЧС России подтвердило в комментарии РИА Новости сообщения о жесткой посадке легкомоторного самолёта в Мензелинском районе Татарстана, на борту были 23 человека.
Телеграм-канал SHOT опубликовал список парашютистов, которые были на борту самолета:
1 — Дмитрий Дербышев
2 — Владимир Зелденин
3 — Ольга Миниева
4 — Вячслав Пискунов
5 — Павел Музыченко
6 — Денис Яковлев
7 — Динар Давлетгареев
8 — Вадим Фахрутдинов
9 — Андрей Тимофеев
10 — Равиль Шарафутбдинов
11 — Александр Еремин
12 — Виктория Соловьева
13 — Дмитрий Филинов
14 — Денис Прохоров
15 — Сергей Кузенко
16 — Ксения Смигуллина
17 — Олег Кублицкий
18 — Ильнар Гайфуллин
19 — Игрорь Алексеев
20 — Александр Цывинский
Чуть позже МЧС сообщило, что семь человек найдены живыми на месте крушения самолета в Татарстане.
Пилоты разбившегося в Татарстане самолета L-410, по предварительной информации, погибли, сообщил "Интерфаксу" источник в авиаотрасли.
Справка
Let L 410 "Turbolet" - лёгкий многоцелевой двухмоторный самолёт для местных воздушных линий. Разработан в 1966-19а67 годах конструкторским бюро чехословацкого авиационного завода Let Kunovice. В ноябре 2018 года в России был выпущен первый самолёт L 410, собранный на базе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге.
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