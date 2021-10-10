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В России разбился самолет с парашютистами, СМИ сообщают о 19 погибших

10 октября 2021, 10:06

На борту самолета были 20 парашютистов и 2 члена экипажа.

В России разбился самолет с парашютистами / t.me/ENews112

Самолет с парашютистами разбился в Татарстане в районе Мензелинска. Вначале он пропал с радаров и перестал выходить на связь, позже появились известия об авиакатастрофе.

Как сообщает Интерфакс, на борту находилось 23 человека: 21 парашютист и 2 члена экипажа.

Официальных данных о пострадавших пока нет, в то же время телеграм-канал "112" сообщил о 19 погибших.

"19 человек погибли, еще 3 пострадали в результате падения самолёта L-410 с парашютистами в Мензелинске. На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, L-410 совершил жёсткую посадку в 6 километрах от Мензелинска. Очевидцы видели дым в том районе.

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Отмечается, что самолет принадлежит мензелинскому аэроклубу.

МЧС России подтвердило в комментарии РИА Новости сообщения о жесткой посадке легкомоторного самолёта в Мензелинском районе Татарстана, на борту были 23 человека.

Телеграм-канал SHOT опубликовал список парашютистов, которые были на борту самолета:

1 — Дмитрий Дербышев

2 — Владимир Зелденин

3 — Ольга Миниева

4 — Вячслав Пискунов

5 — Павел Музыченко

6 — Денис Яковлев

7 — Динар Давлетгареев

8 — Вадим Фахрутдинов

9 — Андрей Тимофеев

10 — Равиль Шарафутбдинов

11 — Александр Еремин

12 — Виктория Соловьева

13 — Дмитрий Филинов

14 — Денис Прохоров

15 — Сергей Кузенко

16 — Ксения Смигуллина

17 — Олег Кублицкий

18 — Ильнар Гайфуллин

19 — Игрорь Алексеев

20 — Александр Цывинский

Чуть позже МЧС сообщило, что семь человек найдены живыми на месте крушения самолета в Татарстане.

Пилоты разбившегося в Татарстане самолета L-410, по предварительной информации, погибли, сообщил "Интерфаксу" источник в авиаотрасли.

Справка

Let L 410 "Turbolet" - лёгкий многоцелевой двухмоторный самолёт для местных воздушных линий. Разработан в 1966-19а67 годах конструкторским бюро чехословацкого авиационного завода Let Kunovice. В ноябре 2018 года в России был выпущен первый самолёт L 410, собранный на базе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге.

Новость дополняется

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новости России авиакатастрофа Татарстан
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