В России разбился военный самолет Ил-76: есть погибшие и раненые

В России разбился военный самолет Ил-76/ Telegram-канал Baza

В РФ возле Рязани разбился российский военно-транспортный самолет Ил-76.

Уже известно о четырех погибших. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Всего на борту было девять человек. Еще пятеро ранены, их забрали в больницу.

Самолет упал в поле неподалеку от многоэтажек, жилые дома не задел. От удара о землю он загорелся.

Сообщается, что предварительная причина падения самолета – пожар в одном из двигателей.

По данным Telegram-канала Baza, военное воздушное судно летело из Белгорода в Оренбург. В Рязани самолет садился для дозаправки. После дозаправки он взлетел в 03:05, однако уже менее чем через минуту диспетчер аэродрома увидел вспышку в районе четвертого двигателя.

Попытки связаться с экипажем были безуспешными – командиры не отвечали. После этого Ил-76 столкнулся с землей при попытке зайти на посадку.

Ранее сообщалось, что в РФ на территории Ростовской области потерпел крушение штурмовик Су-25 ВКС России. По предварительным данным, причиной падения стала ошибка пилотирования – самолет мог зацепить линию электропередач. Пилот самолета погиб.

Напомним, после взрыва на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ростовской области начался пожар, который всё-таки удалось потушить. А вот у россиян началась паника – во всем они обвиняют ПВО, которая не способна защитить объекты РФ.

Читайте также: