У границы Украины рухнул российский штурмовик Су-25, пилот погиб

В РФ разбился штурмовик Су-25 / Shot

В РФ на территории Ростовской области потерпел крушение штурмовик Су-25 ВКС России.

По предварительным данным, причиной падения стала ошибка пилотирования — самолет мог зацепить линию электропередач. Пилот самолета погиб.

В Сети уже появились кадры с места падения военного самолета РФ с бортовым номером RF-90958.

Отмечается, что авиакатастрофа произошла в 15 км от границы с Украиной. Самолет упал на территории хутора Гусев Чертовского района.

Как пишут росСМИ со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, штурмовик Су-25 потерпел крушение в Ростовской области, летчик погиб, причина аварии, по предварительным данным - техническая неисправность.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские воины уничтожили на Донбассе российский самолет Су-25.

Воины попали во вражеское воздушное судно из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла".

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