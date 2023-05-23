В России школьник на "Последнем звонке" набросился с ножом на одноклассницу

Прямо на торжественной "линейке" 17-летний юноша по имени Григорий достал нож и напал на стоящую впереди него сверстницу Валерию.

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Выпуск, 2023 / Коллаж Главред, фото Instagram.com/skazkasovetsk и ubiscotto

В стране-агрессоре РФ, в очередной глуши, в поселке Илов (Волгоградская область) 17-летний выпускник на школьной "линейке" в честь "Последнего звонка" ударил одноклассницу ножом по горлу. Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

Как пишет со ссылкой на очевидцев другое тамошнее издание, Baza, после исполнения песни всем классом юноша бледный со взором горящим по имени Григорий достал нож и напал на стоящую впереди него сверстницу Валерию. На помощь ей пришли одноклассники. Напавшего передали полицейским, потерпевшую с порезом на шее увезли в больницу. Также сообщается, что ее жизни ничего не угрожает.

"Пострадавшую увезли в больницу, ее жизни ничего не угрожает. Мотивы Григория неизвестны — ранее за парнем не замечали ничего странного", - говорится в тексте сообщения.

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Напомним, ранее в России, в городе Березовский Кемеровской области, медведь во время выступления цирка-шапито Арлекин, трижды пошел в атаку на дрессировщиков.

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