В России умерли семь человек после употребления антисептика для рук

Россияне выпили пятилитровую канистру средства.
В России, в Якутии жители одного из сел Таттинского района приобрели пятилитровую канистру антисептика, а впоследствии семь человек умерли от отравления спиртосодержащим веществом, предназначенным для обработки рук.
"Предварительно установлено, что 18 ноября в магазине "Баай Ас" граждане приобрели 5 литровую канистру со спиртосодержащим веществом "Кожный антисептик для обработки рук" и употребили его внутрь", — сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
Правоохранители провели предварительное расследование и выяснили, что в веществе содержится 69% метанола.
Отметим, в селе Томтор Таттинского района зарегистрировано девять случаев отравления антисептиком, из которых семь стали летальными. Вещество было изъято из магазина для экспертизы, доставлено в Якутск на базу испытательного лабораторного центра.
При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммам. Тяжелое отравление, вызывающее слепоту, может быть вызвано 5-10 граммами данного вещества.
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