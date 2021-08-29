В России вступились за Поклонскую, которую разругал министр Кулеба

Наталья Поклонская / УНИАН

Руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба пообещал "испортить жизнь" бывшему "прокурору Крыма", а ныне ‒ депутату Госдумы РФ Наталье Поклонской. На ее защиту стал глава нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, который заверил, что Поклонскую защитят "от таких министров".

По словам одного из главный бонз путинской партии "Единая Россия", заявление Дмитрия Кулебы должен рассматривать Европейский суд по правам человека.

Кроме того, Володин обвинил главу украинского МИД в том, что его заявления "присущи тоталитарным режимам".

Спикер Госдумы РФ также обвинил украинскую власть в якобы нарушении прав украинских граждан. Среди таких действий он перечислил войну на Донбассе, отказ от проведения местный выборов там, а также водную блокаду аннексированного Россией Крыма.

"А за Поклонскую не волнуйтесь. Она гражданка России. Его права и свободы будут защищены от всех нападок. И от таких министров тоже, – заверил Вячеслав Володин.

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Напомним, ранее бывшая "прокурор" захваченного Россией Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на украинские санкции, которые вводят, в том числе, и против нее, и обратилась к президенту Украины.

"Вот уж не думала, что моя прокурорская зарплата может спасти Украину и заверить западных партнёров в действенности и решительности президента Зеленского. Однако советую никому не раскрывать деталей грозного решения СНБО Украины о наложении персональных экономических санкций. Иначе засмеют. Моя незаконно арестованная зарплатная карточка "Райффайзен Банк Аваль", на которой около 20 000 гривен, — это "существенный удар" по моему финансовому состоянию и вклад в экономику Украины", - сказала она.