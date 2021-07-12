"Он ведет Украину к уничтожению": Поклонская вызверилась на Зеленского из-за статьи Путина

Наталья Поклонская / УНИАН

Украинский руководитель Владимир Зеленский заставляет жителей страны поверить в "другую историю, другую веру", а это путь к самоуничтожению. Именно так бывшая "прокурор Крыма (а ныне - депутат Государственной думы РФ) Наталья Поклонская прокомментировала статью президента РФ Владимира Путина об Украине.

"Руководители Украины с великолепным актёрским мастерством на отлично выполняют задачу по разделению людей. До событий 2014 года по-настоящему творческий человек Владимир Зеленский показывал доброе кино про один народ — украинцев и русских. Став президентом Украины, обременив себя серьезными политическими обязательствами, вынужден крутить другое "кино" и вносить вражду между нами для одной цели − посеять ненависть и заставить забыть свои корни, заветы предков и поверить в другую историю, другую веру. И это путь к самоуничтожению, к потере украинской нации как частички большой славянской древнерусской семьи", − написала она.

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Напомним, ранее бывшая "прокурор" захваченного Россией Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на украинские санкции, которые вводят, в том числе, и против нее, и обратилась к президенту Украины.

"Вот уж не думала, что моя прокурорская зарплата может спасти Украину и заверить западных партнёров в действенности и решительности президента Зеленского. Однако советую никому не раскрывать деталей грозного решения СНБО Украины о наложении персональных экономических санкций. Иначе засмеют. Моя незаконно арестованная зарплатная карточка "Райффайзен Банк Аваль", на которой около 20 000 гривен, — это "существенный удар" по моему финансовому состоянию и вклад в экономику Украины", - сказала она.