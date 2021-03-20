Поклонская из-за санкций обратилась к Зеленскому

По словам Поклонской, под санкции должны были попасть "настоящие предатели и разрушители Украины": Тягнибок, Турчинов, Яценюк, Парубий, Билецкий, а не она.
Бывшая "прокурор" захваченного Россией Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на украинские санкции, которые вводят в том числе и против нее, и обратилась к президенту Украины.
"Вот уж не думала, что моя прокурорская зарплата может спасти Украину и заверить западных партнёров в действенности и решительности Президента Зеленского. Однако советую никому не раскрывать деталей грозного решения СНБО Украины о наложении персональных экономических санкций. Иначе засмеют. Моя незаконно арестованная зарплатная карточка "Райффайзен Банк Аваль", на которой около 20 000 гривен, — это "существенный удар" по моему финансовому состоянию и вклад в экономику Украины", - высказалась Поклонская в своем Telegram-канале.
При этом она подчеркнула, что все эти санкции руководства направлены против украинцев и обратилась к Зеленскому.
"Любое обязательство (вдруг такие имеются?) перед вами не может быть выполнено людьми, указанными в санкционном списке. Кроме того, в этом списке не те фамилии. Там должны быть настоящие предатели и разрушители Украины: Тягнибок, Турчинов, Яценюк, Парубий, Билецкий, Махницкий и многие другие. Уважаемый Владимир Зеленский, подумайте об этом, ведь толку было бы больше, да и перед страной честнее. Именно там активов и имущества столько, что... считать не пересчитать...", - сказала Поклонская.
Новые санкции Украины – о чем сообщалось ранее:
- 19 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение о новом пакете санкций против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей.
- Список лиц, против которых вводятся максимальные персональные санкции: Сергей Абисов, Николай Азаров, Сергей Аксенов, Александр Бабков, Валерий Грицай, Константин Затулин, Петр Зима, Андрей Иванцов, Вадим Колесниченко, Владимир Константинов, Сергей Курченко, Сергей Кусюк, Павел Лебедев, Леонид Пасечник, Александр Поддубов, Наталья Поклонская, Виктор Пшонка, Дмитрий Саламатин, Игорь Соркин, Дмитрий Табачник, Николай Ткаченко, Николай Федорян, Николай Фиськов, Александр Щербицкий, Ольга Чечеримова, Виктор Янукович.
- 19 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение о вводе санкций в отношении 19 компаний, которые проходят по делу компании Голден Деррик (позже переименованной в ИСТ Юроуп Петролеум). ИСТ Юроуп Петролеум связывают с бывшим министром энергетики Эдуардом Ставицким, который занимал этот пост во времена Виктора Януковича.