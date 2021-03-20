Поклонская из-за санкций обратилась к Зеленскому / УНИАН

Бывшая "прокурор" захваченного Россией Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на украинские санкции, которые вводят в том числе и против нее, и обратилась к президенту Украины.

"Вот уж не думала, что моя прокурорская зарплата может спасти Украину и заверить западных партнёров в действенности и решительности Президента Зеленского. Однако советую никому не раскрывать деталей грозного решения СНБО Украины о наложении персональных экономических санкций. Иначе засмеют. Моя незаконно арестованная зарплатная карточка "Райффайзен Банк Аваль", на которой около 20 000 гривен, — это "существенный удар" по моему финансовому состоянию и вклад в экономику Украины", - высказалась Поклонская в своем Telegram-канале.

При этом она подчеркнула, что все эти санкции руководства направлены против украинцев и обратилась к Зеленскому.

"Любое обязательство (вдруг такие имеются?) перед вами не может быть выполнено людьми, указанными в санкционном списке. Кроме того, в этом списке не те фамилии. Там должны быть настоящие предатели и разрушители Украины: Тягнибок, Турчинов, Яценюк, Парубий, Билецкий, Махницкий и многие другие. Уважаемый Владимир Зеленский, подумайте об этом, ведь толку было бы больше, да и перед страной честнее. Именно там активов и имущества столько, что... считать не пересчитать...", - сказала Поклонская.

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