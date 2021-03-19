В СНБО решили ввести максимальные санкции против ряда компаний

В Украине санкциями решили наказать почти 20 компаний.
В пятницу, 19 марта, Совет национальной безопасности и обороны во время заседания одобрил введение санкций против ряда компаний.
Санкции СНБО одобрил против компаний, которые связаны с пользованием и добычей недр Украины, рассказал секретарь органа Алексей Данилов во время брифинга по итогам голосования, который в Facebook транслировал Офис президента.
По его словам, против компаний применят максимальный вид санкций.
В то же время Данилов не уточнил, о каких именно ограничительных мерах идет речь, и за что решили наказать компании.
Новые санкции в Украине – какие компании решили наказать:
- Гео Коннект;
- Глобал Гео Інвест;
- Транс Сет Гео;
- Гео Пост;
- Гео Вертикаль;
- Гео Таргент;
- Надра Прайд;
- Гео Форс Ойл;
- Гео Стенс;
- Надра Вест Груп;
- Бест Оіл Компані;
- Надрапростір;
- Інфо Гео Трейд;
- Ейджн Макро;
- Еко Газ Альянс;
- Епівал Енерджи;
- Юноліт Ойл;
- Профі Нафт;
- Бест Гео Тех.
- Напомним, 19 марта СНБО также решил наказать санкциями в частности бывших высокопоставленных чиновников-беглецов – экс-президента Виктора Януковича и Николая Азарова, который был премьером.
- В феврале орган решил ввести ограничительные меры против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, которые принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь и бизнес-партнеру главы политсовета партии, кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука.
- Потом СНБО одобрил санкции против Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко, за финансирование терроризма.
- Позже было принято решение наказать санкциями бывших чиновников, которые предали Украину – под ограничительные меры попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и Александр Якименко, возглавлявший Службу безопасности Украины.
- Санкции, которые были одобрены во время заседаний СНБО, своими указами ввел в действие президент Владимир Зеленский.
Автор: Екатерина Присяжнюк