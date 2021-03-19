В СНБО решили ввести максимальные санкции против ряда компаний

В СНБО решили наказать санкциями 19 компаний / УНИАН

В пятницу, 19 марта, Совет национальной безопасности и обороны во время заседания одобрил введение санкций против ряда компаний.

Санкции СНБО одобрил против компаний, которые связаны с пользованием и добычей недр Украины, рассказал секретарь органа Алексей Данилов во время брифинга по итогам голосования, который в Facebook транслировал Офис президента.

По его словам, против компаний применят максимальный вид санкций.

В то же время Данилов не уточнил, о каких именно ограничительных мерах идет речь, и за что решили наказать компании.

Новые санкции в Украине – какие компании решили наказать:

Гео Коннект; Глобал Гео Інвест; Транс Сет Гео; Гео Пост; Гео Вертикаль; Гео Таргент; Надра Прайд; Гео Форс Ойл; Гео Стенс; Надра Вест Груп; Бест Оіл Компані; Надрапростір; Інфо Гео Трейд; Ейджн Макро; Еко Газ Альянс; Епівал Енерджи; Юноліт Ойл; Профі Нафт; Бест Гео Тех.

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