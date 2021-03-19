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В СНБО решили ввести максимальные санкции против ряда компаний

19 марта 2021, 19:59
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В Украине санкциями решили наказать почти 20 компаний.

В СНБО решили ввести санкции против 19 компаний
В СНБО решили наказать санкциями 19 компаний / УНИАН

В пятницу, 19 марта, Совет национальной безопасности и обороны во время заседания одобрил введение санкций против ряда компаний.

Санкции СНБО одобрил против компаний, которые связаны с пользованием и добычей недр Украины, рассказал секретарь органа Алексей Данилов во время брифинга по итогам голосования, который в Facebook транслировал Офис президента.

По его словам, против компаний применят максимальный вид санкций.

В то же время Данилов не уточнил, о каких именно ограничительных мерах идет речь, и за что решили наказать компании.

Новые санкции в Украине – какие компании решили наказать:

  1. Гео Коннект;
  2. Глобал Гео Інвест;
  3. Транс Сет Гео;
  4. Гео Пост;
  5. Гео Вертикаль;
  6. Гео Таргент;
  7. Надра Прайд;
  8. Гео Форс Ойл;
  9. Гео Стенс;
  10. Надра Вест Груп;
  11. Бест Оіл Компані;
  12. Надрапростір;
  13. Інфо Гео Трейд;
  14. Ейджн Макро;
  15. Еко Газ Альянс;
  16. Епівал Енерджи;
  17. Юноліт Ойл;
  18. Профі Нафт;
  19. Бест Гео Тех.
/ t.me/vestiukr
  • Напомним, 19 марта СНБО также решил наказать санкциями в частности бывших высокопоставленных чиновников-беглецов – экс-президента Виктора Януковича и Николая Азарова, который был премьером.
  • В феврале орган решил ввести ограничительные меры против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, которые принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь и бизнес-партнеру главы политсовета партии, кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука.
  • Потом СНБО одобрил санкции против Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко, за финансирование терроризма.
  • Позже было принято решение наказать санкциями бывших чиновников, которые предали Украину – под ограничительные меры попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и Александр Якименко, возглавлявший Службу безопасности Украины.
  • Санкции, которые были одобрены во время заседаний СНБО, своими указами ввел в действие президент Владимир Зеленский.

СНБО Алексей Данилов
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