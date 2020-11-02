В России застрелили из арбалета "колбасного короля"

Владимира Маругова застрелили из арбалета / скриншот из видео

В Подмосковье застрелили из арбалета "колбасного короля" Владимира Маругова - спустя год после того, как его сын погиб в ДТП на мотоцикле.

Двое неизвестных проникли в дом бизнесмена Владимира Маругова в Московской области и совершили убийство, его сожительнице удалось спастись, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Двое неизвестных в масках проникли на территорию загородного дома Маругова в деревне Аносино на территории подмосковной Истры. Они связали бизнесмена и его сожительницу, после чего мужчина был застрелен из арбалета", - сказал собеседник агентства в понедельник.

По его словам, женщине удалось скрыться через окно и вызвать сотрудников полиции из дома соседей.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщил информированный источник, полицейские вскоре обнаружили автомобиль подозреваемых. Напавшие на дом Маругова успели скрыться, заключил собеседник.

Владимир Маругов - хозяин и генеральный директор ООО "Строй-проект", ООО "МПК Мясная империя", ООО "МПК Озерецкие колбасы", ООО "СК Теплосеть", ЗАО "Наска".

За успешную карьеру в сфере мясопроизводства Маругов получил прозвище "Колбасный король".

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