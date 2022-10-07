В 300 км от Москвы дрон сжег два российских ракетоносца: подробности

Аэродром якобы атаковали дроны / Обозреватель



В пятницу, 7 октября, российский военный аэродром Шайковка, который находится под Калугой, в 300 км от Москвы, якобы попал под атаку украинских беспилотников.

"Сегодня на военном аэродроме "Шайковка" на территории Калужской области произошел взрыв. Упал беспилотник, который, вероятно, прилетел со стороны границы", - говорится в сообщении губернатора Калужской области Владислава Шапши в Telegram.

По словам губернатора, пострадавших нет, а инфраструктура аэродрома и техники не повреждены.

"На месте работает следственно-оперативная группа по установлению причин и обстоятельств произошедшего", - добавил чиновник.

Отметим, по информации источников украинских СМИ в ВСУ, на российском аэродроме в поселка Шайковка в результате атаки дрона уничтожены два ТУ 22М3.

Шайковка - военный аэродром Вооруженных сил РФ 1-го класса на западе Калужской области, близ Смоленской области России. Расстояние до Москвы составляет 303 километра.

По информации в СМИ, именно летчики из 52 гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка военной части № 33310, базирующегося на аэродроме Шайковка, осуществили запуск ракеты Х-22 с самолета Ту-22М3 по торговому центру в Кременчуге 27 июня 2022 года.

Обстрел РФ колонны гражданских в Запорожье

Напомним, 30 сентября около 07:00 Россия нанесла ракетные удары по Запорожью. Враг выпустил 16 ракет с применением ЗРК С-300. Четыре ракеты попали в район авторынка и по гражданской гуманитарной колонне на выезде из города к временно оккупированной территории.

Люди, которые стояли в очереди, планировали забрать своих родственников или отвезти гуманитарную помощь. Уже известно о 25 погибших и более чем 50 раненых в результате ударов РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия "пытается отомстить за нашу силу и свои неудачи". Он назвал тех, кто совершил этот обстрел, "кровожадными подонками", которые непременно будут отвечать за каждую погубленную жизнь украинцев.

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