В Санкт-Петербурге российская ПВО охотилась на дрон и повредила многоэтажку

Вероятной целью БПЛА была нефтебаза "Ручьи" на северо-востоке Петербурга - до нее от места падения менее километра.

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ПВО россиян сбила беспилотник и повредила жилой дом в Санкт-Петербурге / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress

В ночь на субботу, 2 марта, в Санкт-Петербурге прогремел громкий взрыв. В результате работы ПВО повреждена многоэтажка, выбиты окна. Пострадавших нет.

Как сообщает российский Telegram-канал Astra, вероятной целью БПЛА была нефтебаза "Ручьи" на северо-востоке Петербурга - до нее от места падения менее километра.

Последствия падения дрона в Санкт-Петербурге / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Последствия падения дрона в Санкт-Петербурге / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что жертв нет. По его словам, частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы.

видео дня

Губернатор не уточнил, какое именно происшествие случилось.

Смотрите видео - В Санкт-Петербурге ночью прогремел взрыв:

Как сообщал Главред, в ночь на 1 марта в Россию снова пришла "бавовна". В городе Дзержинск Нижегородской области страны-агрессора прогремели взрывы. Предположительно, атакован завод имени Свердлова, производящий взрывчатку.

Напомним, в ночь на 18 января дроны атаковали нефтебазу в Ленинградской области. В ГУР подтвердили удары по целям.

Во время атаки беспилотников по нефтебазе РФ дроны пролетели над резиденцией российского президента Владимира Путина на Валдае.

Что такое "бавовна" Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред. Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках". Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна". "Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

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