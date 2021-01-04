В семье королевы Елизавета II случилось горе

В королевской семье произошла утрата.
В семье королевы Великобритании Елизавета II случилось горе. Королевская семья скорбит из-за утраты двоюродной сестра Ее Величества леди Мэри Колман. Она скончалась у себя дома в графстве Норфолк в возрасте 88 лет.
Мэри Колман (в девичестве Боуз-Лайон) была племянницей королевы-матери Елизаветы Боуз-Лайон. Отцом Мэри был один из четырех братьев супруги короля Георга VI - капитан Майкл Боуз-Лайон, сообщает издание Hello!
Леди Мэри родилась и выросла в Бедфордшире. В 19 лет она вышла замуж за сэра Тимоти Колмана - бизнесмена, семье которого принадлежала компания Colman, производящая горчицу и разнообразные соусы. Вместе пара была частыми гостями как в Балморале, так и в Сандрингеме и поддерживала тесные отношения с королевской семьей.
Они вырастили пятерых детей: сыновей Джеймса и Мэтью и дочерей Сабрину, Эмму и Сару, которая в настоящее время является лордом-лейтенантом графства Уилтшир.
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