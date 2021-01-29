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В Слуге народа назвали главную причину, почему делегацию России оставили в ПАСЕ

29 января 2021, 03:26
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По словам Елизаветы Ясько, действия России раздражают многие страны в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Пасе
В ПАСЕ боятся потери площадки для переговоров с Россией / Ellen Wuibaux/Council of Europe

Подтверждение прав делегации РФ в ПАСЕ стало ожидаемым исходом событий. Причиной тому является отсутствие четкой стратегии Ассамблеи в отношении России. В организации недовольны действиями россиян, однако опасаются отсутствия диалога с Москвой.

Об этом заявила народный депутат, бывший председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько в эфире телеканала Украина 24.

По ее словам, европейцы понимают, что Россия не выполняет требований, однако они боятся потерять площадку для переговоров с россиянами. Четкой стратегии в ПАСЕ по работе с РФ не существует.

"Стратегии в отношении России нет, а есть определенный страх, что если мы потеряем Россию здесь, то не будет вообще никакого диалога. У Европы нет стратегии по России, поэтому здесь роль украинской делегации очень важна. Нам надо думать, как выстраивать нашу коалицию шире, и это должно касаться не только вопросов, связанных с Россией", - утверждает парламентарий.

Кроме того, Ясько акцентировала внимание на том, что делегации Франции и Германии подвергают критике действия России, к примеру, по вопросу отравления Навального. Однако конкретного механизма разрешения проблемы на данный момент нет.Читайте такжеВопрос Крыма: названо условие, при котором делегации РФ вернули полномочия в ПАСЕ

"Если Россия не выполняет никаких правил, то давайте устанавливать хотя бы какие-то ограничения, дедлайны. Потому что нет никаких санкций - Россия чувствует, что она может и деньги не платить, и продолжать делать то, что она хочет. Я думаю, это сильно раздражает многих, но просто нет стратегического решения на высоком европейском уровне", - подчеркнула Елизавета Ясько.

Российская делегация в ПАСЕ – новости

новости России ПАСЕ новости Украины Елизавета Ясько
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