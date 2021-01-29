В Слуге народа назвали главную причину, почему делегацию России оставили в ПАСЕ

По словам Елизаветы Ясько, действия России раздражают многие страны в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Подтверждение прав делегации РФ в ПАСЕ стало ожидаемым исходом событий. Причиной тому является отсутствие четкой стратегии Ассамблеи в отношении России. В организации недовольны действиями россиян, однако опасаются отсутствия диалога с Москвой.
Об этом заявила народный депутат, бывший председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько в эфире телеканала Украина 24.
По ее словам, европейцы понимают, что Россия не выполняет требований, однако они боятся потерять площадку для переговоров с россиянами. Четкой стратегии в ПАСЕ по работе с РФ не существует.
"Стратегии в отношении России нет, а есть определенный страх, что если мы потеряем Россию здесь, то не будет вообще никакого диалога. У Европы нет стратегии по России, поэтому здесь роль украинской делегации очень важна. Нам надо думать, как выстраивать нашу коалицию шире, и это должно касаться не только вопросов, связанных с Россией", - утверждает парламентарий.
Кроме того, Ясько акцентировала внимание на том, что делегации Франции и Германии подвергают критике действия России, к примеру, по вопросу отравления Навального. Однако конкретного механизма разрешения проблемы на данный момент нет.Читайте такжеВопрос Крыма: названо условие, при котором делегации РФ вернули полномочия в ПАСЕ
"Если Россия не выполняет никаких правил, то давайте устанавливать хотя бы какие-то ограничения, дедлайны. Потому что нет никаких санкций - Россия чувствует, что она может и деньги не платить, и продолжать делать то, что она хочет. Я думаю, это сильно раздражает многих, но просто нет стратегического решения на высоком европейском уровне", - подчеркнула Елизавета Ясько.
Российская делегация в ПАСЕ – новости
- Делегация Украины в ПАСЕ 25 января оспорила полномочия российской делегации. Постоянный представитель Верховной Рады в Ассамблее, народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что данное решение должны рассмотреть профильные комитеты организации.
- Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы 26 января подготовил специальный документ, который предусматривал возвращение полномочий российской делегации. В ПАСЕ раскритиковали Россию из-за поправок в Конституцию, ареста Навального и разгона митингов, однако заявили о важности продолжения диалога с Москвой.
- 28 января в ПАСЕ проголосовали за резолюцию, подтверждающую права российской делегации. Инициативу поддержали 109 делегатов.