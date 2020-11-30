В Службе здоровья рассказали, хватит ли денег в бюджете-2021 на борьбу с COVID-19

Представители Национальной службы здоровья Украины предупредили украинцев о непростой ситуации с финансированием здравоохранения в 2021 году.
Количество денежных средств, которое заложено в проекте государственного бюджета на 2021 год на нужды здравоохранения, недостаточно для проведения вакцинации и лечения украинцев от китайского коронавируса COVID-19.
Об этом говорится в заявлении представителей Национальной службы здоровья Украины, которое опубликовано в социальной сети Facebook. Как утверждают они, нехватку денег будут испытывать многие важные направления здравоохранения.
В НСЗУ утверждают, что в проекте бюджета на следующий год закладывается 123 млрд гривен на "Программу медицинских гарантий". Однако, утверждают в ведомстве, при таком финансировании не хватит денег на ряд направлений ‒ в первую очередь на лечение пациентов с COVID-19 на весь год предусмотрено только 14,5 млрд гривен. С учетом динамики заболеваемости, уже во II финансовом квартале будущего года придется приблизительно в десять раз сократить расходы на лечение.
Кроме того, в НСЗУ говорят, что в проекте бюджета-2021 недостаточно средств для финансирования первичного звена медицинской помощи и вакцинации от COVID-19.
"Это вопрос национальной безопасности. Правительства США, Германии и еще многих стран уже готовятся к масштабному проекту вакцинации. И со стороны Украины будет ответственным и взвешенным шагом ‒ выделить на это деньги и обеспечить граждан защитой от болезни", ‒ говорится в тексте.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Ранее появилась информация, что Pfizer и BioNTech совершили прорыв в создании вакцины от COVID-19. Компании сообщили, что их вакцина предотвращает заражение коронавирусом в 90% случаев.
- Заведующая отделом Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского – вирусолог Алла Мироненко спрогнозировала, что вакцина от коронавируса от Pfizer и BioNTech может появиться в Украине через год.