В Службе здоровья рассказали, хватит ли денег в бюджете-2021 на борьбу с COVID-19 / УНИАН

Количество денежных средств, которое заложено в проекте государственного бюджета на 2021 год на нужды здравоохранения, недостаточно для проведения вакцинации и лечения украинцев от китайского коронавируса COVID-19.

Об этом говорится в заявлении представителей Национальной службы здоровья Украины, которое опубликовано в социальной сети Facebook. Как утверждают они, нехватку денег будут испытывать многие важные направления здравоохранения.

В НСЗУ утверждают, что в проекте бюджета на следующий год закладывается 123 млрд гривен на "Программу медицинских гарантий". Однако, утверждают в ведомстве, при таком финансировании не хватит денег на ряд направлений ‒ в первую очередь на лечение пациентов с COVID-19 на весь год предусмотрено только 14,5 млрд гривен. С учетом динамики заболеваемости, уже во II финансовом квартале будущего года придется приблизительно в десять раз сократить расходы на лечение.

Кроме того, в НСЗУ говорят, что в проекте бюджета-2021 недостаточно средств для финансирования первичного звена медицинской помощи и вакцинации от COVID-19.

"Это вопрос национальной безопасности. Правительства США, Германии и еще многих стран уже готовятся к масштабному проекту вакцинации. И со стороны Украины будет ответственным и взвешенным шагом ‒ выделить на это деньги и обеспечить граждан защитой от болезни", ‒ говорится в тексте.

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