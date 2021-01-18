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В США над Капитолием небо укутали клубы дыма: что произошло

18 января 2021, 17:56
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Инцидент случился в разгар рабочего дня.

Капитолий
Дым на К0апитолием / скриншот из видео

В Вашингтоне эвакуировали часть здания Капитолия из-за внешней угрозы безопасности. Главное американское правительственное здание было закрыто на вход и выход.

Об этом сообщает NBC News.

"Все здания в пределах комплекса Капитолия: внешняя угроза безопасности, вход и выход запрещены, держитесь подальше от внешних окон и дверей. Если снаружи, ищите укрытие", - говорится в сообщении.

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Как позднее сообщили на странице в Twitter Пожарной службы города Вашингтон, неподалеку от Капитолия, за пределами парламентского комплекса, произошло возгорание. Огонь был быстро потушен. Никто не пострадал.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Сторонники действующего американского президента Дональда Трампа 6 января провели массовую акцию у Капитолия во время заседания Конгресса США, на котором рассматривался вопрос утверждения победы Джо Байдена на президентских выборах.
  • Им удалось прорваться в здание Капитолия, после чего произошли их столкновения с полицейскими.
  • Трамп призвал к завершению протестов, однако подчеркнул, что не намерен признавать итоги выборов президента США.
  • Кристофер Стэнтон Джорджия ‒ тот самый поклонник действующего президента Дональда Трампа, который пытался взломать ноутбук спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время штурма Капитолия, был найден мертвым в своем доме.
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