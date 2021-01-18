В США над Капитолием небо укутали клубы дыма: что произошло

Дым на К0апитолием / скриншот из видео

В Вашингтоне эвакуировали часть здания Капитолия из-за внешней угрозы безопасности. Главное американское правительственное здание было закрыто на вход и выход.

Об этом сообщает NBC News.

"Все здания в пределах комплекса Капитолия: внешняя угроза безопасности, вход и выход запрещены, держитесь подальше от внешних окон и дверей. Если снаружи, ищите укрытие", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУчастники штурма Капитолия выдвинули Трампу громкое обвинение

Как позднее сообщили на странице в Twitter Пожарной службы города Вашингтон, неподалеку от Капитолия, за пределами парламентского комплекса, произошло возгорание. Огонь был быстро потушен. Никто не пострадал.

Читайте такжеУчастники штурма Капитолия выдвинули Трампу громкое обвинение

Напомним, ранее сообщалось: