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В США назвали сроки появления долгожданной вакцины от Covid-19

25 октября 2020, 19:30

По словам Фаучи, вакцина может появиться до конца 2020 года.

коронавирус,вакцина
Вакцина может появиться до конца года / Reuters

В США назвали сроки появления долгожданной вакцины от опасного китайского коронавируса.

Как пишет BBC, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи поведал, что вакцина может появиться уже до конца нынешнего года.

По словам Фаучи, вакцина может появиться до конца 2020 года, если будет подтверждено, что она "безопасна и эффективна". Для широкого применения, добавил специалист, потребуется "несколько месяцев в 2021 году".

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Энтони Фаучи также подчеркнул, что появление вакцины от коронавируса не отменит необходимости соблюдать меры по защите от инфекции в течение значительного времени.

Китайский коронавирус - украинская вакцина:

  • Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавирусной инфекции. По его словам, ее разработкой занимались более полугода, а сейчас она проходит этап тестирования.
  • Один из разработчиков вакцины, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов утверждал - украинские медики получат рабочий препарат уже через девять-двенадцать месяцев. Руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил - украинские ученые и медики закончили доклиническую фазу испытаний
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