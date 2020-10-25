В США назвали сроки появления долгожданной вакцины от Covid-19

Вакцина может появиться до конца года / Reuters

В США назвали сроки появления долгожданной вакцины от опасного китайского коронавируса.

Как пишет BBC, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи поведал, что вакцина может появиться уже до конца нынешнего года.

По словам Фаучи, вакцина может появиться до конца 2020 года, если будет подтверждено, что она "безопасна и эффективна". Для широкого применения, добавил специалист, потребуется "несколько месяцев в 2021 году".

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Энтони Фаучи также подчеркнул, что появление вакцины от коронавируса не отменит необходимости соблюдать меры по защите от инфекции в течение значительного времени.

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