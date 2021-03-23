В США неизвестный открыл стрельбу в магазине: погибли 10 человек, включая копа

Позже полиция города Боулдер сообщила, что подозреваемый задержан и находится под стражей. Правоохранители также уточнили, что он был ранен.
В супермаркете в штате Колорадо (США) неизвестный открыл стрельбу. сначала сообщалось, что в результате инцидента погибли шесть человек, в том числе и один полицейский. Позже число жертв возросло до десяти.
Трагедия произошла в магазине King Soopers на юге города Боулдер. Как сообщает местная полиция, среди погибших - офицер полиции Боулдер Эрик Талли, который одним из первых прибыл на место происшествия.
"Мы сочувствуем семьям, которых затронула трагедия. Погибли 10 человек", - говорится в сообщении.
В полиции заявили, что не будут разглашать имена других жертв, пока не будут проинформированы их семьи.
Подозреваемого злоумышленника задержали. В Сети появилось видео, на котором видно, как полицейские выводят из здания мужчину в наручниках, он с окровавленной ногой.
Authorities responded to what they said was an active shooter at a supermarket in #Boulder, #Colorado. A man was taken out of the store in handcuffs by police. #Columbine#GunControl#GunControlNow#shooting#BoulderColorado#BoulderStrong#BoulderShootingpic.twitter.com/DESBGGEmq1— KarenDailyNews (@DailyNe25683877) March 23, 2021
Позже полиция города Боулдер сообщила в своем Twitter, что подозреваемый задержан и находится под стражей. Правоохранители также уточнили, что он был ранен.
ABC News со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в полицию поступило сообщение о стрельбе на парковке магазина. Когда полицейские прибыли по вызову, неизвестный открыл стрельбу по ним.
Напомним:
- В марта стрельба произошла в трех спа-салонах в штате Джорджия. Тогда семь человек погибли, еще несколько пострадали. Один из подозреваемых был задержан. Убитые были азиатского происхождения.
- Обвинения в нападении официально выдвинули 21-летнему американцу Роберту Аарону Лонгу.
- После расстрела восьми человек в трех спа-салонах США охватили протесты. Сотни людей вышли на улицы против всплеска ненавистнической риторики и насильственных атак в отношении американцев азиатского происхождения.