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В США объяснили, как Вашингтон намерен остановить РФ на Донбассе

11 марта 2021, 23:25
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При Байдене военное сотрудничество Украины и США продолжится, считает Курт Волкер.

Волкер
США усилят военную поддержку Украины, чтобы Россия не смогла пойти на эскалацию ситуации на Донбассе - Волкер / УНИАН

Американская администрация помимо политической и экономической поддержки намерена продолжить оказание военной помощи Украине. Киев и в дальнейшем будет получать оружие от Вашингтона. США намерены убедиться в том, что Россия в случае попытки эскалации конфликта на Донбассе не сможет усилить свои позиции и продолжить войну, сказал бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер в ходе публичной дискуссии, организованной Центром национальной устойчивости и Европейской Бизнес Ассоциации в Киеве.

По его словам, во время президентства Барака Обамы существовали ограничения на поставки летального оружия для Украины. Однако в последние годы американское государство стало поставлять Киеву больше оружия, а команда Байдена продолжит сотрудничество в военном направлении. В Вашингтоне намерены убедиться в том, что Украина сможет сдерживать агрессивные действия РФ на Донбассе.

"Ограничения на летальное оборонное оружие были устранены, Javelin, противотанковые ракеты были предоставлены. И я думаю, что администрация Байдена рада продолжить это. Это будет хорошо для того, чтобы удостовериться в том, что даже если Россия продолжит войну на Востоке, она ее не расширит, потому что это будет очень дорого для России", - сказал Волкер.Читайте такжеСША подключат к ситуации по Донбассу, но при одном условии – эксперт

Кроме того, политик уточнил, что в администрации Джо Байдена, по всей вероятности, не будет должности специального представителя Госдепа по Украине. Скорее всего, в команде нового хозяина Белого дома собираются поручить курировать вопрос сотрудничества с Украиной кому-то из представителей администрации.

"Они хотят, чтобы США поддерживали Украину, они хотят сотрудничества на наивысшем уровне, чтобы кто-то в дипломатическом мире уделял особое внимание Украине. По моему пониманию, они поручат обязанности специального представителя кому-то в администрации, на уже существующей позиции. Это модель, которая также существовала при администрации Обамы", - подчеркнул Курт Волкер.

США и война на Донбассе

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