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В США призвали Трампа наконец уйти

23 ноября 2020, 07:24

По словам сенатора Аляски, у Трампа была возможность оспорить результаты выборов, и суды до сих пор признавали его требования несостоятельными.

Дональд Трамп
В США призвали Трампа наконец уйти / Фото Reuters

Администрация действующего главы Белого дома Дональда Трампа уже должна начинать передавать полномочия Джо Байдену, убеждена сенатор-республиканец от американского штата Аляска Лиза Мурковски.

"Пора начать полный и официальный процесс передачи (власти – ред.)", – говорится в заявлении Мурковски в Twitter.

По словам сенатора, у Трампа была возможность оспорить результаты выборов, и суды до сих пор признавали его требования несостоятельными.

Также Мураковски обратила внимание на то, что попытки оказывать давление на законодателей штатов ради изменения результатов голосования являются "беспрецедентными и противоречащими демократическому процессу".

Выборы в США – о чем сообщалось ранее:

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

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