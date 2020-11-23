В США призвали Трампа наконец уйти

По словам сенатора Аляски, у Трампа была возможность оспорить результаты выборов, и суды до сих пор признавали его требования несостоятельными.
Администрация действующего главы Белого дома Дональда Трампа уже должна начинать передавать полномочия Джо Байдену, убеждена сенатор-республиканец от американского штата Аляска Лиза Мурковски.
"Пора начать полный и официальный процесс передачи (власти – ред.)", – говорится в заявлении Мурковски в Twitter.
По словам сенатора, у Трампа была возможность оспорить результаты выборов, и суды до сих пор признавали его требования несостоятельными.
Также Мураковски обратила внимание на то, что попытки оказывать давление на законодателей штатов ради изменения результатов голосования являются "беспрецедентными и противоречащими демократическому процессу".
Выборы в США – о чем сообщалось ранее:
- По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом. При этом официальные результаты выборов еще не оглашены.
- Президент США Дональд Трамп обвинил своих оппонентов по предвыборной гонке в фальсификациях на выборах главы государства.
- Дональд Трамп заявил, что готов уйти со своего поста, если его соперник Джо Байден выиграет выборы без нарушений.
- Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что решение Окружного суда штата Пенсильвания, который не разрешил пересчитывать присланные по почте бюллетени, будет обжаловано в суде.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.