В США призвали Трампа наконец уйти / Фото Reuters

Администрация действующего главы Белого дома Дональда Трампа уже должна начинать передавать полномочия Джо Байдену, убеждена сенатор-республиканец от американского штата Аляска Лиза Мурковски.

"Пора начать полный и официальный процесс передачи (власти – ред.)", – говорится в заявлении Мурковски в Twitter.

По словам сенатора, у Трампа была возможность оспорить результаты выборов, и суды до сих пор признавали его требования несостоятельными.

Также Мураковски обратила внимание на то, что попытки оказывать давление на законодателей штатов ради изменения результатов голосования являются "беспрецедентными и противоречащими демократическому процессу".

Выборы в США – о чем сообщалось ранее:

По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом. При этом официальные результаты выборов еще не оглашены.

Президент США Дональд Трамп обвинил своих оппонентов по предвыборной гонке в фальсификациях на выборах главы государства.

Дональд Трамп заявил, что готов уйти со своего поста, если его соперник Джо Байден выиграет выборы без нарушений.

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что решение Окружного суда штата Пенсильвания, который не разрешил пересчитывать присланные по почте бюллетени, будет обжаловано в суде.