В США украинского хакера надолго бросили за решетку

Хакер с США получит 10 лет тюрьмы / Газета

В американском Сиэтле вынесен приговор 35-летнему гражданину Украины Федору Гладырю, который признал себя виновным в участии в деятельности хакерской группы FIN7. Как сообщает Радио Свобода, украинец получил 10 лет тюрьмы.

Гладырь был арестован в немецком Дрездене в 2018 году и экстрадирован в США.

В сентябре 2019 года он признал себя виновным в совершении кибератак и мошенничестве в обмен на снятие остальных обвинений. Ему вменялось 26 обвинений до того, как он согласился признать свою вину и заплатить 2,5 млн долларов возмещения.

В десятилетний срок наказания войдут три года, которые Гладырь уже провел под стражей.

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По оценкам МинюстаСША, хакерская группа FIN7 "нанесла американцам и экономике США ущерб на миллиард долларов". Прокуроры на слушаниях заявили, что эти оценки занижены, а фактические убытки могут достигать от 3 до 6 млрд долларов.

Группа нарушила работу компьютерных сетей во всех 50 штатах США и округе Колумбия и похитила данные более 20 млн кредитных карт.